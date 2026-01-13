Orbán Viktor: Ezért kell a Tisza-féléket távol tartani a kormányzástól

„Ez nálunk nem történhet meg”

A miniszterelnök szerint a brüsszeli világban már nem kizárólag férfiakról és nőkről beszélnek, hanem egy „nem bináris” szemléletet erőltetnek, amely a gyereknevelésben is megjelenik. Mint fogalmazott, ott „a család tetszőleges összetételű kombináció”, ahol akár két anyja is lehet egy gyermeknek, és ahol a klasszikus mesék szereplőit is átírják. Orbán Viktor úgy látja, a genderideológia nem választható opció, hanem kötelező program:

A ferdeségek propagandája, az érzékenyítés mindenkit elér. Iskolában, óvodában, könyvesboltban.”

Állítása szerint ez egyetlen nemzedék alatt képes átalakítani egy ország kulturális alapjait, ráadásul visszafordíthatatlanul. Éppen ezért hangsúlyozta:

Ez nálunk nem történhet meg, ezért is kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a kormányzástól.”

