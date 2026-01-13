Orbán Viktor: Ezért kell a Tisza-féléket távol tartani a kormányzástól

Hírlevél
Brüsszel nemcsak politikai, hanem kulturális csomagot is kínál – kötelező jelleggel. Orbán Viktor szerint aki erre az útra lép, annak a genderideológia elfogadása is feltétel.
Éles kritikát fogalmazott meg a brüsszeli politikai irányvonallal szemben Orbán Viktor, aki Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett: a nyugati minták nem állnak meg a gazdaság- vagy jogpolitikánál. Szerinte Brüsszelben a család fogalma átértelmeződik, a nemi identitás relativizálódik, és mindezt tudatosan viszik le a mindennapok szintjére.

Orbán Viktor
Orbán Viktor a Brüsszel által erőltetett genderideológia veszélyeire emlékeztetett (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)
Orbán Viktor: Mi nem lapítunk, kiállunk az emberek elé

„Ez nálunk nem történhet meg”

A miniszterelnök szerint a brüsszeli világban már nem kizárólag férfiakról és nőkről beszélnek, hanem egy „nem bináris” szemléletet erőltetnek, amely a gyereknevelésben is megjelenik. Mint fogalmazott, ott „a család tetszőleges összetételű kombináció”, ahol akár két anyja is lehet egy gyermeknek, és ahol a klasszikus mesék szereplőit is átírják. Orbán Viktor úgy látja, a genderideológia nem választható opció, hanem kötelező program: 

A ferdeségek propagandája, az érzékenyítés mindenkit elér. Iskolában, óvodában, könyvesboltban.”

Állítása szerint ez egyetlen nemzedék alatt képes átalakítani egy ország kulturális alapjait, ráadásul visszafordíthatatlanul. Éppen ezért hangsúlyozta

Ez nálunk nem történhet meg, ezért is kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a kormányzástól.”

