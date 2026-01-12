Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek!

„A leckét megtanultuk. Magyarország soha többet nem mehet háborúba idegen érdekek szolgálatában!” – kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Viktor a doni hősökre emlékezve Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke szerint Magyarország előtt most valódi választási lehetőség áll.
A kormányfő szerint ez a történelmi tapasztalat máig érvényes leckét hordoz: a magyar nemzetnek meg kell tanulnia nemet mondani, ha idegen érdekek sodornák veszélybe.
A miniszterelnök azt írta, a jelenlegi helyzet más.
„Szerencsére ma már van erőnk és van módunk nemet mondani”
– fogalmazott. Hozzátette, hogy Magyarország előtt most valódi választási lehetőség áll. Szerinte mindössze annyi a feladat, hogy a biztosat válasszuk.
