magyarország

Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek!

„A leckét megtanultuk. Magyarország soha többet nem mehet háborúba idegen érdekek szolgálatában!” – kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Viktor a doni hősökre emlékezve Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke szerint Magyarország előtt most valódi választási lehetőség áll.
magyarországorbán viktorháború

„A mai napon a doni hősökre emlékezünk. Apákra és fiaikra, akik életüket adták a hazájukért, egy olyan háborúban, amit nem mi kezdtünk és amiből a magyar államnak nem volt elég ereje kimaradni” – kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Viktor.

Orbán Viktor, doni hősök,
Fotó: Facebook

A kormányfő szerint ez a történelmi tapasztalat máig érvényes leckét hordoz: a magyar nemzetnek meg kell tanulnia nemet mondani, ha idegen érdekek sodornák veszélybe.

A miniszterelnök azt írta, a jelenlegi helyzet más. 

„Szerencsére ma már van erőnk és van módunk nemet mondani” 

– fogalmazott. Hozzátette, hogy Magyarország előtt most valódi választási lehetőség áll. Szerinte mindössze annyi a feladat, hogy a biztosat válasszuk.

 

