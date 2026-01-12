Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek!

„A mai napon a doni hősökre emlékezünk. Apákra és fiaikra, akik életüket adták a hazájukért, egy olyan háborúban, amit nem mi kezdtünk és amiből a magyar államnak nem volt elég ereje kimaradni” – kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Viktor.

Fotó: Facebook

A kormányfő szerint ez a történelmi tapasztalat máig érvényes leckét hordoz: a magyar nemzetnek meg kell tanulnia nemet mondani, ha idegen érdekek sodornák veszélybe.

A miniszterelnök azt írta, a jelenlegi helyzet más.

„Szerencsére ma már van erőnk és van módunk nemet mondani”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy Magyarország előtt most valódi választási lehetőség áll. Szerinte mindössze annyi a feladat, hogy a biztosat válasszuk.