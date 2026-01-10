Orbán Viktor fellépése előtt elárulta, inkább vitázna beszéd helyett – videó

Bejelentkezett közösségi oldalán beszéde előtt a miniszterelnök. Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán elárulta, még mindig izgul egy kicsit mielőtt beszédet mond. – Ha mondani akarsz valamit, mindig izgalmas kérdés, hogy sikerül-e jól elmondanod. Nem úgy, hogy neked tetsszen, hanem úgy, hogy aki hallgat, az megértse és megtalálja hozzá a kapcsolódást. Megértse, hogy amiről beszélek, az neki miért fontos. Ez vagy sikerül, vagy nem – mutatott rá.

Orbán Viktor fellépése előtt elárulta, inkább vitázna beszéd helyett (Forrás: Facebook)

Kérdésre elárulta azt is, neki vitatkozni sokkal könnyebb, mint beszédet mondani. – A beszédnél egyedül kell elvinned a közönséget, minden figyelem csak rád irányul, és nem kapsz segítséget. Egy vita valójában segítség, hiszen valaki földob egy gondolatot, és akkor együtt így vagy úgy, vitatkozunk róla. Amikor te beszélsz, akkor neked kell minden témát megválasztanod. És vagy jól választottál, vagy nem. És ha nincsen, aki egy rossz megjegyzéssel egy vitaprovokációban kisegítsen téged, akkor az rossz lesz, ha rosszul választottad ki, akkor az úgy ahogy van rossz lesz. De miért lenne rossz? Hát az jó lesz – magyarázta.

Orbán Viktor is felszólal a tisztújító kongresszuson

Ahogy arra az Origo is felhívta már a figyelmet, ma a tisztújító kongresszust a budapesti Hungexpóban tartják, ahol a küldöttek várhatóan meghosszabbítják Orbán Viktor pártelnöki mandátumát és hivatalosan is megnevezik miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. Az esemény egyben a 2026-os országgyűlési választásra készülő Fidesz–KDNP kampányindítója. Az eseményről az Origo élő, szöveges tudósításban számol be, amelyet ezen cikkben tud követni.