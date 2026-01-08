Hírlevél
Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Meghalt Sergio J. Ramos

Orbán Viktor szerint itt húzódik a törésvonal az ó- és az újbaloldal között

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt nem nemzeti, hanem brüsszeli logika mentén politizál, és ez a mostani helyzetben különösen veszélyes. Orbán Balázs közösségi oldalán idézte fel Orbán Viktor értékelését a baloldal szereplőiről és a háború tétjéről.
Orbán Balázs közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor álláspontját, amely szerint a Tisza Párt körül felsorakozó személyek és politikai irányok nem újak, hanem jól ismert baloldali mintázatot követnek. A miniszterelnök úgy látja: nincs meglepetés abban, hogy kik gyülekeznek egy politikai oldalon. A Tisza mögött feltűnő figurák – köztük Surányi György, Bajnai Gordon, Kármán András vagy Kéri László – korábban is meghatározó szereplői voltak a baloldalnak. Mint fogalmazott: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor semmi meglepőt nem lát abban, hogy a régi baloldali szereplők, mint például Surányi György, Kéri László vagy Bajnai Gordon a Tisza szekerét tolják

Nincs új a nap alatt, mindenki ott van, ahol a helye van”.

A valódi törésvonal: háború vagy nemzeti érdek

Orbán Viktor szerint a választás tétjét most egyetlen tényező emeli meg igazán: a háború. 

A miniszterelnök úgy látja, hogy a baloldal ebben a kérdésben nem nemzeti alapállást képvisel, hanem egyértelműen Tisza Párt vonalán haladva Brüsszel álláspontját követi. Értékelése szerint ez a legveszélyesebb elem: Brüsszel már döntött a háborús irány mellett, miközben Magyarországnak olyan politikai erőre lenne szüksége, amely képes nemet mondani. 

Ez egy fájó dolog, lehetne olyan baloldalunk is, mely egyébként Brüsszelnek nemet mond”

– zárta gondolatmenetét a miniszterelnök.

