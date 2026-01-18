Orbán Viktor tudja, hogy Magyar Péter végül kire szavaz? Mutatjuk!

A Fidesz a biztos választás. Ezt még az ellenfeleink is irigylik – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor a miskolci háborúellenes gyűlésen kijelentette, hogy a Fidesz a biztos választás.
Épp azért állja meg a helyét, annyira illik ránk, sőt, annyira tetszik másoknak is, ők is szeretnének ilyenek lenni”
– fogalmazott sokat sejtetően a miniszterelnök.
Jelezte, hogy a legnagyobb kihívó is a Fidesz választási üzenetével kampányol. Elképzelhető, hogy azért emlegeti ilyen gyakran, mert visszahúz a szíve.
Ha ez így megy tovább, akkor a választás napján a szavazófülke magányában még a végén ránk is szavaz”
– jelentette ki Orbán Viktor.
