Orbán Viktor tudja, hogy Magyar Péter végül kire szavaz? Mutatjuk!

Orbán Viktor a miskolci háborúellenes gyűlésen kijelentette, hogy a Fidesz a biztos választás.

Orbán Viktor tudja, hogy Magyar Péter végül kire szavaz. Fotó: Facebook/Kósa Ádám

Épp azért állja meg a helyét, annyira illik ránk, sőt, annyira tetszik másoknak is, ők is szeretnének ilyenek lenni”

– fogalmazott sokat sejtetően a miniszterelnök.

Jelezte, hogy a legnagyobb kihívó is a Fidesz választási üzenetével kampányol. Elképzelhető, hogy azért emlegeti ilyen gyakran, mert visszahúz a szíve.

Ha ez így megy tovább, akkor a választás napján a szavazófülke magányában még a végén ránk is szavaz”

– jelentette ki Orbán Viktor.