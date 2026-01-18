Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos meghívót kapott Donald Trumptól

Eltűnés

Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

orbán viktor

Orbán Viktor tudja, hogy Magyar Péter végül kire szavaz? Mutatjuk!

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz a biztos választás. Ezt még az ellenfeleink is irigylik – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorTisza Pártmagyar péterválasztás2026választás

Orbán Viktor a miskolci háborúellenes gyűlésen kijelentette, hogy a Fidesz a biztos választás.

Orbán Viktor tudja, hogy Magyar Péter végül kire szavaz.
Orbán Viktor tudja, hogy Magyar Péter végül kire szavaz. Fotó: Facebook/Kósa Ádám

Épp azért állja meg a helyét, annyira illik ránk, sőt, annyira tetszik másoknak is, ők is szeretnének ilyenek lenni”

 – fogalmazott sokat sejtetően a miniszterelnök.

Jelezte, hogy a legnagyobb kihívó is a Fidesz választási üzenetével kampányol. Elképzelhető, hogy azért emlegeti ilyen gyakran, mert visszahúz a szíve.

Ha ez így megy tovább, akkor a választás napján a szavazófülke magányában még a végén ránk is szavaz”

 – jelentette ki Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!