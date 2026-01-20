Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor lerántotta a leplet a Tisza legújabb emberéről

Orbán Viktor

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés, ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára.
Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés, ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára
(Fotó: Facebook)

Orbán Viktor: Ez nem ízlés kérdése

A miniszterelnök felidézte, a kormány a háború kirobbanása óta küzd azért, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól.

– Ez nem ízlés, vagy kedv kérdése. Azért tesszük, mert ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása. Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára – mutatott rá. A miniszterelnök szerint lehet hebegni-habogni rejtélyes technikai megoldásokról, de ezek tények. 

Tények, amikre a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet. Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner…”

 – jegyezte meg Orbán Viktor.

 

