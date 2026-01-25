Jövő héten új állomásra érkezik a háborúellenes gyűlés

2025 novemberében Győrben útjára indított háborúellenes gyűlések idén már heti rendszerességgel követik egymást. A kaposvári állomást Hatvan városa követi – tájékoztatott Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.
Orbán Viktor mellett Rákay Philip is megemlékezett a kaposvári eseményről.
Hétről-hétre erőt adtok mindannyiunknak, nélkületek nem lehetnénk az ország legnagyobb, legrégebb óta összetartó nemzeti, keresztény, patrióta közössége”
– közölte a DPK nagykövete a Facebookon.
Ennek megfelelően a következő héten felkészül: Hatvan!
