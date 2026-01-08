Ez a terv mindent átírhat – Orbán Viktor súlyos következményekről beszél

Orbán Viktor közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a szóban forgó 800 milliárd euró nagyságrendje példátlan. Mint fogalmazott:

Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást”.

Eközben a számlát az uniós tagállamokkal, köztük Magyarországgal fizettetnék meg.