Ez a terv mindent átírhat – Orbán Viktor súlyos következményekről beszél

Ukrajna a következő tíz évre akkora összeget kér Brüsszeltől, amelyből Magyarországon évtizedekig lehetne finanszírozni a nyugdíjakat és a családtámogatásokat. Orbán Viktor szerint az árát végső soron a magyar emberekkel fizettetnék meg.
Orbán Viktor közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a szóban forgó 800 milliárd euró nagyságrendje példátlan. Mint fogalmazott:

Orbán Viktor
Orbán Viktor figyelmeztet: Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást”.

Eközben a számlát az uniós tagállamokkal, köztük Magyarországgal fizettetnék meg.

Orbán Viktor: Ukrajna és a migránsok fontosabbak a baloldalnak, mint a budapestiek

Nyugdíjak és családtámogatások bánnák

A szerdai kormányülésen Bóka János ismertette azt a jelentést, amely bemutatja, hogyan teremtené elő Brüsszel a szükséges forrásokat. Orbán Viktor szerint a terv következményei súlyosak lennének: megszűnhetne a 13. és 14. havi nyugdíj, kivezetnék a családtámogatásokat, és új adóterhekkel sújtanák a magyarokat – mindezt azért, hogy finanszírozható legyen Ukrajna működése. A kormány ezért nyilvánosságra hozza a jelentést, és áprilisban a választók dönthetnek a brüsszeli út és a béke útja között.

