Orbán Viktor: Ukrajna és a migránsok fontosabbak a baloldalnak, mint a budapestiek

Orbán Viktor kedd esti helyzetértékelő beszédében azt mondta, példátlan a Karácsony Gergely-féle baloldali városvezetés azon teljesítménye, hogy még a leggazdagabb magyar települést is képesek voltak csődbe vinni. Hozzátette:

„ne legyen kétségünk, az országot is csődbe vinnék, ha rájuk lenne bízva”.

Karácsony Gergely főpolgármester (k), Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán, 2025. december 17-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Orbán Viktor: a Tisza Párt asszisztált a főváros csődjéhez

De „mindig marad pénz a végelszámolás alatt álló önkormányzati cégeknél szabálytalanul kiosztott jutalmakra, aztán jön a kuncsorgás, a siránkozás, hogy segítség nélkül leáll a tömegközlekedés, nem viszik el a szemetet, nem lesz közvilágítá” – tette hozzá. Megjegyezte, hogy

miközben a fővárosban „baj baj hátán van”, egy ukrán zászlónak és egy Pride-zászlónak azért mindig akad hely a városházán.

A miniszterelnök szerint kiderült az is, hogy milyen, amikor a Tisza Párt része a baloldali kormányzásnak: a párt asszisztált a főváros csődjéhez, és közben Brüsszelben megszavazta a migrációs paktum felgyorsítását.

„Baloldali kormányzás esetén a Tisza kormányzati részvétele azt jelentené, hogy Budapest utcáin újra megjelennének a migránsok”

– mondta.

A kormányfő ekitért arra is, hogy Brüsszelben a Patriótákkal szemben álló politikai pártok

megszavazták azt az európai uniós költségvetési javaslatot, amelynek értelmében folytatni kell a háborút és növelni kell az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatásokat.

Emlékeztetett arra, hogy az ukrán kormány benyújtott egy újabb 800 milliárd eurós pénzügyi igényt.

Budapest a „legékesebb példája annak, hogy velünk, vagyis a Fidesz-kormánnyal még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak” – hangsúlyozta Orbán Viktor.