Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak és Brüsszelnek

Újabb számlát adtak le az ukránok. Ezúttal egy 800 milliárd dollárosat – tudatta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ugyanis ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat.

Bődületes összeg. Az éves magyar GDP közel négyszerese

– mutatott rá a kormányfő, aki kiemelte, ezért akarták a brüsszeliek minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést. Az ukrán gömböc enni kér.

Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához.

A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára.

A miniszterelnök leszögezte, hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk.