Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak és Brüsszelnek

800 milliárd dollárt, azaz a magyar GDP négyszeresének megfelelő összeget vár Ukrajna az Európai Uniótól – tudatta a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor rámutatott, a Tisza EP-képviselői pedig megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását.
Újabb számlát adtak le az ukránok. Ezúttal egy 800 milliárd dollárosat – tudatta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ugyanis ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat. 

Bődületes összeg. Az éves magyar GDP közel négyszerese

– mutatott rá a kormányfő, aki kiemelte, ezért akarták a brüsszeliek minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést. Az ukrán gömböc enni kér.
Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. 

A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára.

A miniszterelnök leszögezte, hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk.

 

