Orbán Viktor rámutatott, hogy Ukrajna vérrel fizet a hitelért

Orbán Viktor új megvilágításba helyezte, a már sokszor felvetődő kérdés, hogy mi lesz abból a pénzből, amit az Európai Unió Ukrajnának ad.

Orbán Viktor: Ukrajna vérrel fizet a hitelért. Fotó: Dmytro Lastovych / stock fotó

A miniszterelnök kifejtette, az európaiak úgy gondolkodtak, hogy odaadtak eddig 193 milliárd eurót. Most odaadnak 90 milliárdot. Az ukránok beadtak egy igényt arra, hogy kell nekik 800 milliárd euró. Ez Ukrajna fenntartására, ebben nincs benne a fegyver meg a biztonság, az majd egy következő tétel lesz.

Miután az amerikaiak ebből az ügyletből kiszálltak, minden teher Európa vállára került.

Orbán Viktor azonban jelezte, hogy ha Európa fejlődne, és lenne felesleges pénze, akkor talán tudná finanszírozni a háborút, a bevonódás nélkül.

De Európában lejtmenet van, nincs pénz.”

Ezért az európai vezetők kitalálták, hogy pénzt kell felvenni a bankároktól, és azt a pénzt hitelként odaadják Ukrajnának, aki viszont biztosan nem tudja majd visszafizetni. Mit mondanak erre az európai vezetők? Legyőzzük a fronton Oroszországot, és Oroszországot jóvátételre fogjuk kötelezni.

Arra ne kössön senki nagy fogadást, hogy egy atomhatalom majd jóvátételt fog fizetni a nyugat-európai országoknak, vagy Ukrajnának”

– mutatott rá Orbán Viktor.

A miniszterelnök ezt az egészet egy olyan veszteséges vállalkozáshoz hasonlította, amelyben amikor beérkezik egy kis friss pénz, az ember ahelyett, hogy hagyná az egészet a fenébe, és kezdene vele valamit, inkább a már elveszített „rossz pénz” után dobja.

A végén tényleg nem lesz más ebből, csak az, hogy a valóban meg kell próbálni legyőzni az oroszokat, mert egyébként összeomlás lesz”

– figyelmeztetett Orbán Viktor. Eddig csak a hadiipar tolt minket a háborúba, most már a bankárok is tolnak. A politikusok meg azért, mert ha leállítják, akkor haza kell menni, és azt kell mondani, hogy „nem volt jó ötlet”.

A miniszterelnök végül javasolta, hogy ezt a két év alatt Ukrajnának adott 90 milliárd eurót, számoljuk át emberbe. A front két oldalán meghal, vagy hadirokkanttá válik hetente 9 ezer ember. Az egy hónapban 36 ezer ember. Beszorozva tizenkettővel, ott van a 400 ezer környékén.

Tehát ma arra adunk pénzt Ukrajnába két éven keresztül, hogy 800 ezer ember meghaljon, vagy hadirokkanttá legyen”

– vonta le a végkövetkeztetést Orbán Viktor.

Nem szabad belesodródni a háborúba. A kérdés az, hogy sikerül-e kimaradni”

– zárta ennek megfelelően a gondolatait.

A miskolci háborúellenes gyűlés teljes vidója.