Orbán Viktor: Az ukránok kiszámolták a rezsiigényüket

Az Európai Unió szinte feltétel nélkül nyújt hitelt az ukránoknak, és annyit, amennyit ők kérnek. Igaz, az utóbbi időben inkább már bicskanyitogató stílusban követelnek – számolt be brüsszeli tapasztalatairól Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában.
Orbán Viktor jelezte, hogy az ukránok által benyújtott legutóbbi pénzügyi összeg elég horribilis.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az idei és a jövő évre az Európai Unió Ukrajna számára felvett 90 milliárd euró hitel csak a kezdet. Az ukránok az utána következő 10 évre 800 milliárd eurót akarnak kapni az európai országoktól.

Orbán Viktor azonban jelezte, 

800 milliárd euróból a mi számításunk szerint 40 évig lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat, 60 évig lehetne fizetni az összes magyar családtámogatási kiadást.”

Ezért kell a brüsszeli út helyett a magyar utat választania mindenkinek, mert az a biztos választás.

 

