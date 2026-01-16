Orbán Viktor jelezte, hogy az ukránok által benyújtott legutóbbi pénzügyi összeg elég horribilis.

Orbán Viktor: Az ukránok kiszámolták a rezsiigényüket

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az idei és a jövő évre az Európai Unió Ukrajna számára felvett 90 milliárd euró hitel csak a kezdet. Az ukránok az utána következő 10 évre 800 milliárd eurót akarnak kapni az európai országoktól.

Orbán Viktor azonban jelezte,

800 milliárd euróból a mi számításunk szerint 40 évig lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat, 60 évig lehetne fizetni az összes magyar családtámogatási kiadást.”

Ezért kell a brüsszeli út helyett a magyar utat választania mindenkinek, mert az a biztos választás.