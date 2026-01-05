A baloldal továbbra is csak Orbán Viktor utánzására képes

A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy ma ismét bebizonyosodott, hogy a baloldalon egy dolog változatlan. Minden helyzetben Orbán Viktort próbálják másolni.

A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatója ismét megmutatta, ki diktálja a tempót a magyar politikában. Deák Dániel elemzése szerint Magyar Péter hatalmas kudarcba futott bele azzal, hogy megpróbálta lemásolni Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját. Fotó: AFP

Mindig Orbánt másolják: Dobrev árnyékkormányt, Magyar Péter pedig árnyék nemzetközi sajtótájékoztatót csinált”

– írta Deák Dániel a bejegyzésében.

A politológus felidézte, hogy a miniszterelnök napokkal korábban bejelentette nemzetközi sajtótájékoztatóját, amelyen minden hazai és külföldi médium képviselője szabadon kérdezhetett. Az érdeklődés rekordnagyságú volt, Orbán Viktor pedig két és fél órán keresztül válaszolt kül- és belpolitikai kérdésekre, még az ellenzéki sajtó kritikus felvetéseire is.

Orbán Viktor olyan jól állta a sarat, hogy még a tiszás csoportokban is sokan indulatosan nekimentek az ellenzéki propagandasajtónak, mivel az szerintük nem tudta megszorongatni a miniszterelnököt. A politológus elemző szerint ennél nagyobb bizonyíték pedig nem is kell arra, hogy így a politikai szezon kezdetén Orbán Viktor diktálta a tempót.

Magyar Péter néhány órával később maga is tartott egy „nemzetközi” sajtótájékoztatót. Deák Dániel szerint ez azonban csak egy „gagyi másolata” volt a miniszterelnök sajtó eseményének. Orbán Viktorénál jóval kevesebb újságíró volt rá kíváncsi, Magyar Péter pedig nem vállalkozott komplex válaszokra, inkább csak agresszíven, egy ellenzéki kommentelő szintjén reagált, sokszor még a vele szimpatizáló újságíróknak is beszólogatva.

A politikai elemző összegzése szerint a nap egyértelmű nyertese Orbán Viktor volt. Többen voltak kíváncsiak rá, államférfihoz méltó módon szerepelt, és ismét ő kezdeményezett, miközben Magyar Péter csak követte és másolta őt.