Orbán Viktor: Üzenjük a tiszásoknak, hogy elég az uszításból!

Sok mindent láttam, de olyat, hogy bűnözők egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre, mint a gyöngyösi Lázárinfó, és ott balhét csináljanak azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket, még nem láttam, és ezt nem fogjuk elfogadni - jelentette ki a hatvani háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök.

A DPK Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Közölte, utánanézett, mégis "kikhez volt szerencsénk". Többszörösen büntetett előéletű személyekhez, emberölés, lopás, rablás, kényszerítés, szexuális erőszak van az érintettek rovásán, jellemzően egy ember nem csak egy cselekményt követett el, innen a megállapítás az előéletükről. A kormányfő ennek kapcsán megjegyezte,

némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves.

Ennél erősebbet is megfogalmazott Orbán Viktor: üzenjük a Tiszásoknak, ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, a cigányokat a magyarok ellen.

Mi ahelyett, hogy felülnénk az ilyen provokációknak, higgadtan fogunk a választásokra készülni, így tudjuk megőrizni Magyarország békéjét. Ezért is a Fidesz a biztos választás!