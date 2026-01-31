Hírlevél
Orbán Viktor: Üzenjük a tiszásoknak, hogy elég az uszításból!

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
A gyöngyösi Lázárinfóra a TISZA egy bűnözőkből álló bandát bízott meg, hogy megfélemlítsék a békésen összegyűlt fideszeseket. Ez elfogadhatatlan! - idézi Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke a Fidesz és Orbán Viktor szavait.
Sok mindent láttam, de olyat, hogy bűnözők egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre, mint a gyöngyösi Lázárinfó, és ott balhét csináljanak azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket, még nem láttam, és ezt nem fogjuk elfogadni - jelentette ki a hatvani háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök.

orbán viktor DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31., Orbán Viktor, OrbánViktorDPKHatvan
A DPK  Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Közölte, utánanézett, mégis "kikhez volt szerencsénk". Többszörösen büntetett előéletű személyekhez, emberölés, lopás, rablás, kényszerítés, szexuális erőszak van az érintettek rovásán, jellemzően egy ember nem csak egy cselekményt követett el, innen a megállapítás az előéletükről. A kormányfő ennek kapcsán megjegyezte, 

némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves.

Ennél erősebbet is megfogalmazott Orbán Viktor: üzenjük a Tiszásoknak, ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, a cigányokat a magyarok ellen.

Mi ahelyett, hogy felülnénk az ilyen provokációknak, higgadtan fogunk a választásokra készülni, így tudjuk megőrizni Magyarország békéjét. Ezért is a Fidesz a biztos választás!

 

 

