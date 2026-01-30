Orbán Viktor dörgedelmes üzenetet küldött Brüsszelnek

Elindult a nemzeti petíció, amelyen megálljt parancsolhatunk Brüsszel háborús terveinek.
„Üzenjük Brüsszelnek, nem fizetünk! Töltse ki a Nemzeti Petíciót!” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Mint ismert, a magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni. A most induló nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére.
A nemzeti petícióval kiállhatunk a magyar érdek mellett
A miniszterelnök, Orbán Viktor szombaton a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció három pontját:
- Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
- Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
- Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!
