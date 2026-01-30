Orbán Viktor dörgedelmes üzenetet küldött Brüsszelnek

Hírlevél
49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Elindult a nemzeti petíció, amelyen megálljt parancsolhatunk Brüsszel háborús terveinek.
magyarországorbán viktorminiszterelnökháború

„Üzenjük Brüsszelnek, nem fizetünk! Töltse ki a Nemzeti Petíciót!” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. 

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 30-án. (MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában 2026. január 30-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán) 
Fotó: Fischer Zoltán / MTI/MKF

Mint ismert, a magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni. A most induló nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére.

A nemzeti petícióval kiállhatunk a magyar érdek mellett

A miniszterelnök, Orbán Viktor szombaton a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció három pontját:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! 
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! 
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

 

