Orbán Viktor dörgedelmes üzenetet küldött Brüsszelnek

„Üzenjük Brüsszelnek, nem fizetünk! Töltse ki a Nemzeti Petíciót!” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában 2026. január 30-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Fotó: Fischer Zoltán / MTI/MKF

Mint ismert, a magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni. A most induló nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére.

A nemzeti petícióval kiállhatunk a magyar érdek mellett

A miniszterelnök, Orbán Viktor szombaton a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció három pontját: