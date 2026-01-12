Orbán Viktor üzent a harcosoknak: ezt látni kell

Hírlevél
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában küldött új üzenetet a választás tétjéről, a háborúról és a migrációról.
Orbán Viktorharcosok klubjaválasztásminiszterelnök

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében sorsdöntőnek nevezte a helyzetet, és jelezte: a következő időszakban fegyelemre és pontos döntésekre van szükség. A bejegyzésben a háború és a migráció kérdését is a választás tétjéhez kötötte, valamint a brüsszeli döntések kapcsán a Tisza Pártot is bírálta – számolt be a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor üzent a harcosoknak. Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor üzent a harcosoknak
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Hahó, harcosok! Nem hibázhatunk!

A miniszterelnök a háború és a migráció kapcsán arról írt, hogy egy rossz döntés beláthatatlan következményekkel járhat. Üzenetében úgy fogalmazott: 

Csak egy jó válasz van: ki kell maradnunk belőle. Erre csak a Fidesz képes”.

Orbán Viktor a Tisza Pártot is élesen bírálta üzenetében.

A Tisza hazudik, de ez nem újdonság. Minden brüsszeli háborúpárti döntést megszavaztak, ott vannak a jegyzőkönyvek, bárki megnézheti”

 – fogalmazott.

A bejegyzésben azt is jelezte, hogy az egyeztetések folyamatosan zajlanak, név szerint Lázár Jánost, Szijjártó Pétert és Gulyás Gergelyt említette. Orbán Viktor üzenete alapján a velük folytatott megbeszélések után hamarosan fejlemények várhatók.

Fidesz, a biztos választás. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”

– zárta üzenetét a miniszterelnök.

 

 

