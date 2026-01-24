Orbán Viktor megint olyan keményen üzent Zelenszkijnek, hogy a fal adja a másikat

"Az ukránok beindultak. Fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba. Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet" - kezdte szombat reggeli posztját Orván Viktor, aki nem sokára Digitális Polgári Körök mai eseményén fog beszédet mondani.

Orbán Viktor sajtótájékoztató tart. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /

Orbán Viktor:

A miniszterelnök szerint Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre a "kérésre" nemet mondani. "És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond" - fűzte hozzá.

Majd egyértelműen aláhúzta, hogy Magyarország nem akarja, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarja, hogy az országot háborúba sodorják. Éppen ezért szerinte erődemonstrációra van szükség a kérdésben:

Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!

Nem ez volt az első összetűzés Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij között. Miután az ukrán elnök Davosban bírálta magyar kollégáját, Orbán Viktor szorult helyzetben lévő, másoktól függő politikusnak nevezte Zelenszkijt. Majd leszögezte, hiába hízeleg neki, továbbra sem tudja támogatni Kijev háborús erőfeszítéseit.

