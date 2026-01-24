Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan Trump következő célpontja: ez lesz az új Venezuela

Fontos

Most dől el Ukrajna sorsa - Zelenszkij retteg

Orbán Viktor

Orbán Viktor megint olyan keményen üzent Zelenszkijnek, hogy a fal adja a másikat

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar miniszterelnök ezúttal is közösségi oldalán küldött erőteljes üzenetet ukrán kollégájának. Orbán Viktor leszögezte, hogy Magyarország nem fogja magát alárendelni Ukrajna és Brüsszel háborús törekvéseinek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVolodimir ZelenszkijjelUkrajnabeavatkozás

"Az ukránok beindultak. Fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba. Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet" - kezdte szombat reggeli posztját Orván Viktor, aki nem sokára Digitális Polgári Körök mai eseményén fog beszédet mondani.  

EU-csúcs Brüsszelben,  Orbán Viktor miniszterelnök ,  OrbánViktor, EU-csúcsBrüsszelben, 2026.01.23., Brüsszel, 2026. január 23. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban. Jobbról Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor sajtótájékoztató tart. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  

Orbán Viktor: 

A miniszterelnök szerint Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre a "kérésre" nemet mondani. "És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond" - fűzte hozzá. 

Majd egyértelműen aláhúzta, hogy Magyarország nem akarja, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarja, hogy az országot háborúba sodorják. Éppen ezért szerinte erődemonstrációra van szükség a kérdésben: 

Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!

Nem ez volt az első összetűzés Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij között. Miután az ukrán elnök Davosban bírálta magyar kollégáját, Orbán Viktor szorult helyzetben lévő, másoktól függő politikusnak nevezte Zelenszkijt. Majd leszögezte, hiába hízeleg neki, továbbra sem tudja támogatni Kijev háborús erőfeszítéseit. 
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!