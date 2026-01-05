Orbán Viktor: Magyarország a háborús helyett békegazdaságot épít, és már nincs egyedül – ÉLŐ

Orbán Viktor a Venezuelában történtekről kifejtette, ez már az új világ egyik erőteljes megnyilvánulása, „új nyelv. Ezen a nyelven beszél a világ jövőben. Ami Magyarország számára fontosnak érzek, az az, hogy Venezuelával együtt az Egyesült Államok – becslés –, képes a világ olajkészletének 40-50 százalékát ellenőrizni.

Ez olyan erő, amely alkalmas arra, hogy jelentősen befolyásolja az energia világpiaci árát.

Mi úgy számolunk, hogy az amerikaiaknak olcsóbb energia kell ahhoz a gazdaságpolitikai programhoz, amit az elnök meghirdetett. Ez Magyarország számára jó hír”.

Komoly esélyt látok arra, hogy Venezuela ellenőrzés alá vonása után Magyarország számára kedvezőbb energiapiaci helyzet jön létre

– emelte ki a kormányfő, majd hozzá tette: Magyarország nem akar semmilyen föderális berendezkedésben részt venni, ragaszkodnak a szuverén külpolitikához, energiapolitikához. A jövőt az unión belül képzelik el, a NATO védőpajzsával, de szuverén politikát folytatva.