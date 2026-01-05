Orbán Viktor: Magyarország a háborús helyett békegazdaságot épít, és már nincs egyedül – ÉLŐ

Orbán Viktor az eseményt megelőzően a Facebook-oldalán megjelent rövid videóban azt mondta:
több mint 50 médium regisztrált az eseményre, ennek megfelelően sok kérdésre számít.
Az európai demokrácia lejtmenetben van
Arról a svájci ezredesről, akit azért szankcionált az EU, mert egy olyan elemzéssel állt elő, amiben elmondta szabadon a saját véleményét, noha Svájc nem EU-tag, a kormányfő azt mondta, nincs meglepve, furcsább dolgok is történnek.
Az európai demokrácia lejtmenetben van. Több európai választást újra megtartottak, másokat nem engednek elindulni, mást pedig bírósági döntéssel akadályoznak meg abban, hogy elinduljon. Máshol rálőttek az elnökjelöltre. Ehhez képest Magyarország mintademokrácia
– sorolta, jelezve, egy új világrend van kialakulóban, melyeknek ilyen kísérő jelenségei vannak.
A következő évtized kulcsszava a biztonság lesz
A miniszterelnök arra a kérdésre, hogy mi fogja eldönteni az idei évi választásokat azt mondta: „ha erre a kérdésre tudnánk a választ, akkor be is jelenthetnénk, hogy megnyertük a választást. Senki nem tudja a választ. A választásnak mindig van egy misztériuma. Van 8 millió választásra jogosult ember, ha mind nem is, de több mint 6 millió ember elmegy választani, elmondja a véleményét, abból kikerekedik valami”.
Izgalmas tudomány azzal foglalkozni, hogyan lehet előre jelezni, a meghatározó faktorokat feltárni, de ha azt gondolja egy politikus, hogy erre tudja a választ, téved. Tiszteletben kell tartani, hogy nem tudjuk, ezt a választópolgárok fogják eldönteni. Vesztettem már választást úgy, hogy mindenki azt mondta, nyerni fogunk. Nyertem már úgy, hogy egy lukas garast nem adtak volna arra, hogy nyerni fogunk. Ha kormányon vagy, el kell mondani, mire vállalkoztál, mire kértél mandátumot, mit teljesítettél, meg kell jelölni a célokat, vállalásokat kell tenni, ha megkapod a bizalmat, végre kell hajtani, amit vállaltál.
A miniszterelnök szerint következő évtized kulcsszava a biztonság lesz. Hozzátette: az Európai Tanács ülései mára átalakultak, ezek már haditanács-ülések. Arról beszélnek, hogy „hogyan győzzünk”. A miniszterelnök jelezte, egész Európában erősödnek a háborúellenes mozgalmak. Meglepő erővel törnek fel majd ezek a mozgalmak.
Grönland és az az Egyesült Államok helyzete
„Minden összehasonlítás veszélyes. Nem szeretnék összehasonlításokba bocsátkozni az orosz-ukrán háború és a venezuelai helyzet között. Mind a kettő helyzet teljesen más politikai kontextusát és jogalapját tekintve” – fogalmazott Orbán Viktor, aki arra a kérdésre, mit szól Grönland és az USA ügyéhez, elmondta, azt a NATO-n belül meg lehet beszélni, az Egyesült Államok és Dánia is NATO-tag.
Jelenleg is dolgoznak az amerikai pénzügyi védőpajzson
Az USA-ban elnöki rendszer működik, tehát minden megállapodás személyes. A kormányfő abban bízik, hogy a megállapodásokat a 4 éves mandátum lejárta után is érvényben tudják tartani. A pénzügyi védőpajzsról szólva azt mondta, Magyarországnak a spekulációk miatt van erre szüksége. Felelősen gondolkodó országvezetésnek kell ilyenben gondolkodnia, a mai világban ugyanis bármi megtörténhet.
Orbán Viktor azt mondta, ő kért ilyen védőpajzsot Donald Trumptól. Olyan terv, ami az USA-nak és Magyarországnak is jó, nem állt rendelkezésre, most próbálják ezeket a feltételeket kialakítani. A külügyminiszter feladata ezeknek a feltételeknek a kialakítása.
Orbán Viktor: Venezuela ellenőrzés alá vonása kedvezőbb energiapiaci helyzetet hozhat
Orbán Viktor a Venezuelában történtekről kifejtette, ez már az új világ egyik erőteljes megnyilvánulása, „új nyelv. Ezen a nyelven beszél a világ jövőben. Ami Magyarország számára fontosnak érzek, az az, hogy Venezuelával együtt az Egyesült Államok – becslés –, képes a világ olajkészletének 40-50 százalékát ellenőrizni.
Ez olyan erő, amely alkalmas arra, hogy jelentősen befolyásolja az energia világpiaci árát.
Mi úgy számolunk, hogy az amerikaiaknak olcsóbb energia kell ahhoz a gazdaságpolitikai programhoz, amit az elnök meghirdetett. Ez Magyarország számára jó hír”.
Komoly esélyt látok arra, hogy Venezuela ellenőrzés alá vonása után Magyarország számára kedvezőbb energiapiaci helyzet jön létre
– emelte ki a kormányfő, majd hozzá tette: Magyarország nem akar semmilyen föderális berendezkedésben részt venni, ragaszkodnak a szuverén külpolitikához, energiapolitikához. A jövőt az unión belül képzelik el, a NATO védőpajzsával, de szuverén politikát folytatva.
A választás időpontjáról az államfő dönt, a cél a 2022-es eredmény megismétlése
A parlamenti választások időpontjáról a köztársasági elnök határoz, a tapasztalatok szerint pedig rendszerint az alkotmányos szabályok szerinti legkorábbi időpontra szokták kitűzni a voksolást. Amíg nincs hivatalos döntés, a kormány is ehhez igazítja a felkészülést.
A várható eredményekről azt mondta, erről nem a pártok, hanem kizárólag a magyar választók döntenek. A Fidesz célja ugyanakkor egyértelmű: megismételni a 2022-es választási eredményt. A miniszterelnök-jelölti vitáról kijelentette, csak „szuverén emberekkel” hajlandó vitázni, és nem látja értelmét vitának olyan politikusokkal, akiket szerinte külföldről finanszíroznak.
Magyarország nem áll be a sorba, nem veszünk át migránsokat
Orbán Viktor kifejtette: az uniós migrációs paktumot 2026 júniusa óta kellene alkalmaznunk, 23 ezer bevándorlási kérelem elbírálását kellene végrehajtani, migránstáborok létrehozásával, továbbá át kellene vennünk migránsokat Nyugat-Európából is.
Egyetlen migránst sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen, és nem leszünk bevándorló ország”
– szögezte le a miniszterelnök.
Olcsó energia és nemzeti szuverenitás
A miniszterelnök az új korszak másik alapvető kérdésének nevezte az energiakérdést. Ez a nemzeti szuverenitás mellett a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése, azokra is hatással van.
Azok az országok, amelyek képesek lesznek ezen új iparágaknak megfelelő, olcsó energiaforrást biztosítani, nyertesei lehetnek ennek a korszaknak”
– fogalmazott. Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van – jelentette ki Orbán Viktor.
Háború vagy béke - ez most a legfontosabb kérdés
A kormányfő a háború és béke kérdését nevezte az új korszak legfontosabb kérdésének. Meglátása szerint arra kell törekedni, hogy ez a veszélyes korszak a lehető legkevesebb kihívást jelentse Magyarország számára.
A kormány azon dolgozik, hogy 2027-re szűnjön meg a háborús helyzet, az EU törölje el az Oroszországgal szembeni szankciókat, és álljon vissza a normalitás a gazdaságban.
Orbán Viktor szerint ha újra beköszöntene a béke, rögtön 20 százalékkal csökkennének az energiaárak.
Új korszak kezdődik: a nemzetek korszaka
Orbán Viktor azzal kezdte mondandóját, hogy 2025 rendkívül mozgalmas év volt, a magyar miniszterelnök 83 nemzetközi vezetői találkozón vett részt. A tavalyi egy olyan év volt, amikor egy korszak nyilvánvalóan lezárult a nemzetközi politikában, ehhez Donald Trump hivatalba lépésére volt szükség. Ennek következtében 2026-ban egy új korszak kezdődik.
A liberális világrendnek megvoltak a maga szabályai, amelyek most már nem érvényesek. A magyaroknak 2026-ban új szabályoknak kell megfelelni, ami – Orbán Viktor megfogalmazása szerint – a nemzetek korszaka lesz.
Óriási az érdeklődés, több mint 60 médium regisztrált
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár köszöntőjében elmondta, hogy összesen 63 médium regisztrált a mai sajtótájékoztatóra, és több mint száz újságíró foglalt helyet a teremben. Orbán Viktor mellett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető minisztertől is lehet kérdezni.
Orbán Viktor: Felbomlóban a liberális világrend
„A liberális világrend felbomlóban van, és az idei év első napjai világos figyelmeztetést adtak erre” – írta Orbán Viktor hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében.
A miniszterelnök hozzátette, Donald Trump megválasztása megadta a kegyelemdöfést annak a világrendnek, amely eddig meghatározta a nyugati politikát. Úgy fogalmazott, az új világ még „forrásban van”, és a következő évek kiszámíthatatlanabbak és veszélyesebbek lesznek.
Ebben a helyzetben kell a magyar embereknek 2026 áprilisában utat választaniuk”
– hangsúlyozta a kormányfő.