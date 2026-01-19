„Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen” – Orbán Viktor mozgósítási versenyt hirdetett

„A 2026-os választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők, önkormányzati képviselők, a kormányoldal közösségének hivatásos szakemberei, politikusai, vezetői hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz által szervezett Országos Önkormányzati Fórumon hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor beszéde az Önkormányzati Fórumon (Fotó: Polyák Attila)

Orbán Viktor: „Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk”

A kormányfő elmondta:

Az elmúlt 15 évben a vidék gazdasági teljesítménye 50 százalékkal nőtt.

Ennek következtében az iparűzési adóból származó bevételek két és félszeresére növekedtek.

„Ma jóval kisebb a távolságuk fejlettségben az európai átlagtól, mint korábban volt”

– értékelt.

Ma az önkormányzatok mindössze 10 százaléka terhelt hitellel, és az összes önkormányzati vagyonhoz mérten a hitelek és a kölcsönök aránya 1,6 százalék. Ez egész Európában példátlan – jelezte, utalva a Modern Városok és a Magyar Falu Programra is.

Amikor majd a győztes választás után leülünk megbeszélni a feladatokat és az egész önkormányzati rendszert próbáljuk majd újraszabni, akkor azt a kérdést kell megválaszolnunk, hogyan tudjuk hozzásegíteni a magyarokat a városi szolgáltatásokhoz anélkül, hogy tönkretennénk ezzel a falvainkat”

– jelentette ki.

Ha az elmúlt 16 év kormányzását megnézitek, akkor azt fogjátok látni, hogy ezt a sorsot mi megváltoztattuk. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a kiegyenlítődés megtörténjen. Azok a nagy fejlesztések és beruházások, amelyek az ország keleti részét felemelik, már megtörténtek, és a következő néhány évben olyan fejlődés történik Kelet-Magyarországon, hogy nem fogtok hinni a szemeteknek”

– mondta a kormányfő.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a választás nem látványos trükkökön, hanem mozgósításon fog eldőlni; azon, hogy a kormányoldal helyi vezetői és közösségei mennyire állnak bele a küzdelembe. Felidézte a 2022-es eredményeket is, mikor Budapesten kívül mindössze két egyéni választókerületben nem győztek, és a listás szavazataik 80 százaléka vidékről érkezett.