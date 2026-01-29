Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pálfordulás? Brüsszel nem támogatja Zelenszkij őrült ötletét

Mutatjuk!

Most jön csak az igazi tél? Ilyen idő várható

orbán viktor

Orbán Viktor kézbesítette az első nemzeti petíciót

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elindult a nemzeti petíció postázása. Az elsőt én kézbesítettem a címzettnek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában. A kormányfő hangsúlyozta: a magyarok most közvetlenül üzenhetnek Brüsszelnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorbrüsszelorbánminiszterelnök

Elindult a nemzeti petíció postázása. Az elsőt én kézbesítettem a címzettnek.  A magyaroknak lehetőségük van üzenni Brüsszelnek: mi nem fizetünk! – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor, amelyben bemutatja az első konzultáció kézbesítését.

Orbán Viktor fontos állami szolgálatot vállalt (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Fotó: : MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban megkérte a címzettet, Major Kittit, hogy töltse ki a petíciót. 

A fiatal hölgy erre ígéretet is tett.

Korábban a miniszterelnök közzétett egy videót, amelyben átveszi a nemzeti petíciót tartalmazó borítékot egy postástól, akitől azt is megtudta, hogyan kell megfelelően kézbesíteni az ilyen íveket. A kormányfő a találkozásról készült videót a közösségi oldalán osztotta meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!