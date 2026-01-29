Orbán Viktor kézbesítette az első nemzeti petíciót

Elindult a nemzeti petíció postázása. Az elsőt én kézbesítettem a címzettnek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában. A kormányfő hangsúlyozta: a magyarok most közvetlenül üzenhetnek Brüsszelnek.
A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban megkérte a címzettet, Major Kittit, hogy töltse ki a petíciót.
A fiatal hölgy erre ígéretet is tett.
Korábban a miniszterelnök közzétett egy videót, amelyben átveszi a nemzeti petíciót tartalmazó borítékot egy postástól, akitől azt is megtudta, hogyan kell megfelelően kézbesíteni az ilyen íveket. A kormányfő a találkozásról készült videót a közösségi oldalán osztotta meg.
