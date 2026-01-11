Orbán Viktor: Ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje

Orbán Viktor a közösségi oldalán arról beszélt, hogy a jelenlegi nemzetközi és európai környezetben a felelőtlen politikai kísérletezés súlyos kockázatokat hordoz.

A miniszterelnök úgy látja, hogy a mai veszélyes, bizonytalan időszakba nem fér bele a kísérletezés. Orbán Viktor szerint éppen ezért Magyarországnak higgadt, tapasztalt és szavatartó kormányzásra van szüksége, amely már bizonyított a gazdaság, a családok és a munkahelyek védelmében. Fotó: Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor: Békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak

A kormányfő úgy fogalmazott:

Veszélyes korban élünk. Ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje.”

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a Fidesz–KDNP kormány munkaalapú gazdaságot ígért, és ezt meg is valósította.

Egymillió munkahelyet teremtettünk”

- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a bérek jelentős emelésén keresztül is kézzelfogható eredmények születtek.

Orbán Viktor felidézte ugyanakkor azt is, hogy a minimálbér 73 ezer forintról 323 ezer forintra, az átlagbér pedig 202 ezer forintról 700 ezer forintra emelkedett az elmúlt években.

A kormányfő szólt arról is, hogy a jövőre nézve is határozott célt jelölt ki.

A következő kormányzati években elérjük az 1 millió forintos átlagbért és az 1000 eurós minimálbért.”

- mondta a miniszterelnök, aki a családpolitikát is a kormányzás egyik legnagyobb eredményének nevezte. Kiemelte, hogy a Fidesz vezette kormány Magyarországon családalapú társadalmat épített, megvédte a gyermekeket az ideológiai nyomástól, és létrehozta Európa első átfogó családi adórendszerét.

Aminek ma is a csodájára járnak”

- tette hozzá.

Orbán Viktor szerint mindezek együtt adják azt a stabil alapot, amelyre egy higgadt és magabiztos kormányzás épülhet.

A valóság adja meg a higgadtságot, a nyugalmat, a biztos kézre és tapasztalatra épülő kormányzást”

- fogalmazott a kormányfő, hogy aztán a videós bejegyzését a 2026-os választás tétjével kapcsolatos üzenet megfogalmazásával zárja le.

Nix ugri-bugri. Ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje. A veszélyek korában élünk, békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek”

- mondta Orbán Viktor.