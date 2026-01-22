Hírlevél
Orbán Viktor

Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A rendkívüli januári hideg miatt megugró gáz- és távhőköltségeket a kormány átvállalja. A cél az, hogy a családok rezsiszámlái ne legyenek magasabbak, mint decemberben, miközben a szociális tűzifaellátás is megmarad – írta Orbán Viktor.
Orbán ViktorFideszminiszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán erősítette meg korábbi bejelentését, miszerint a kormány átvállalja a januári hideg miatt keletkezett többlet gázfogyasztás költségeit. A kormányfő szerint a rendkívüli időjárás olyan gazdasági terhet róna a családokra, amelyet az államnak kell enyhítenie.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor forrás: Facebook

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a szociális tűzifa biztosítása továbbra is fennmarad azok számára, akik erre rászorulnak. A miniszterelnök szerint ez különösen fontos a vidéki térségekben, ahol sok család számára a tűzifa alapvető fűtési forrás.

Orbán Viktor januári rezsistopot jelentett be

 

A kormányfő a bejegyzésben tágabb összefüggésbe helyezte az intézkedést. Úgy fogalmazott: veszélyes világban élünk, ezért a biztonság a legfontosabb. Ez a biztonság egyszerre jelenti a nemzetközi politikai stabilitást, az ország működőképességét, a munkahelyek védelmét és az otthonok kiszámíthatóságát.

Orbán Viktor szerint biztonság nélkül nincs fejlődés, és nem érhetők el sem az egyéni, sem a közös nemzeti célok. A miniszterelnök bejegyzése zárásában azt írta: 

a Fidesz a biztos választás, mert képes megvédeni a családokat a rendkívüli helyzetek gazdasági következményeitől is.

