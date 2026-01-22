Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán erősítette meg korábbi bejelentését, miszerint a kormány átvállalja a januári hideg miatt keletkezett többlet gázfogyasztás költségeit. A kormányfő szerint a rendkívüli időjárás olyan gazdasági terhet róna a családokra, amelyet az államnak kell enyhítenie.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a szociális tűzifa biztosítása továbbra is fennmarad azok számára, akik erre rászorulnak. A miniszterelnök szerint ez különösen fontos a vidéki térségekben, ahol sok család számára a tűzifa alapvető fűtési forrás.
A kormányfő a bejegyzésben tágabb összefüggésbe helyezte az intézkedést. Úgy fogalmazott: veszélyes világban élünk, ezért a biztonság a legfontosabb. Ez a biztonság egyszerre jelenti a nemzetközi politikai stabilitást, az ország működőképességét, a munkahelyek védelmét és az otthonok kiszámíthatóságát.
Orbán Viktor szerint biztonság nélkül nincs fejlődés, és nem érhetők el sem az egyéni, sem a közös nemzeti célok. A miniszterelnök bejegyzése zárásában azt írta:
a Fidesz a biztos választás, mert képes megvédeni a családokat a rendkívüli helyzetek gazdasági következményeitől is.