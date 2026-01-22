Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán erősítette meg korábbi bejelentését, miszerint a kormány átvállalja a januári hideg miatt keletkezett többlet gázfogyasztás költségeit. A kormányfő szerint a rendkívüli időjárás olyan gazdasági terhet róna a családokra, amelyet az államnak kell enyhítenie.

Orbán Viktor forrás: Facebook

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a szociális tűzifa biztosítása továbbra is fennmarad azok számára, akik erre rászorulnak. A miniszterelnök szerint ez különösen fontos a vidéki térségekben, ahol sok család számára a tűzifa alapvető fűtési forrás.