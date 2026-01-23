Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt önnek is látnia kell! Orbán Viktor a magyarországi békecsúcsról beszélt

Ezt látnia kell!

Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

Orbán Viktor

Orbán Viktor olyan gyomrost adott Zelenszkijnek, hogy egy ideig nem heveri ki

22 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor a közösségi médiában közzétett bejegyzésében leszögezte: Az ukrán elnök kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorZelenszkijminiszterelnökUkrajna

Davosban tegnap Zelenszkij elnök elvetette a sulykot. Abban nincs sok újdonság, hogy a magyarországi választások közeledtével újra szájára vette a magyar kormányt, és személy szerint engem. Az már meglepő, hogy beszédében kiosztott minden más európai vezetőt is. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök hozzátette: az ukrán elnök kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét.

Brüsszel, 2026. január 23.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs / MTI Fotószerkesztőség

Nem is kellett sokat várni a brüsszeliek válaszára: Ursula von der Leyen tegnap este bemutatta az Ukrajna fejlődését megalapozó útitervet. Ebben minden ukrán igényt befogadtak a brüsszeliek. 800 milliárd dollár Ukrajnának, gyorsított uniós csatlakozás 2027-ig, további támogatások, egészen 2040-ig. 

– fűzte hozzá a kormányfő. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!