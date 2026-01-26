Orbán Viktor válaszolt Zelenszkij bicskanyitogató kijelentéseire

Amikor az ukránokra nézek, és azt látom, hogy ez a Zelenszkij kolléga fenyeget, arra szoktam gondolni, hogy ő az én ötödik ukrán elnököm, nem emlékszünk az előző négy nevére sem – jegyezte meg Orbán Viktor, miután Volodimir Zelenszkij Davosban árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort.

Orbán Viktor és Donald Trump a davosi béketanácson (Fotó: AFP)

A miniszterelnök szerint az ukrán fenyegetésnek van egy sajátos formája, ők ugyanis a fenyegetést sértéssel kombinálják.

Ezt én is csak most tanulom”

– fűzte hozzá a kormányfő és elárulta, ő maga egyébként jól tűri és állja a sértéseket, de ha a hazáját éri támadás, az már más téma.

Orbán Viktor szerint ukrán sajátosság, hogy sértegetéssel kombinálják a fenyegetést (Fotó: AFP)

Orbán Viktor: a magyarokat nem lehet sértegetni

– Akkor kell visszaszólni, amikor a sértegetés Magyarország becsületébe gázol, azt nem lehet megengedni – szögezte le a miniszterelnök. – Magyarországnak mindig meg kell adnia mindenkinek a tiszteletet, meg kell adni az elismerést, és nem lehet velünk akárhogy beszélni, és ha ezt valaki nem adja meg, akkor a miniszterelnök dolga, hogy ezt igenis kikövetelje és ennek érvényt szerezzen, itt nincs mese – húzta alá Orbán Viktor.