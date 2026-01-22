Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij példátlan, felháborító támadást indított Magyarország ellen

Válasz

Akkora pofont adott Orbán Viktor Zelenszkijnek, hogy a fal adja a másikat

Orbán Viktor

Akkora pofont adott Orbán Viktor Zelenszkijnek, hogy a fal adja a másikat

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zelenszkij Davosban bírálta Orbán Viktort és a politikáját. Ezt azonban a magyar miniszterelnök nem hagyta annyiban és csattanós választ küldött az ukrán elnöknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorZelenszkijUkrajna

„Válasz Zelenszkij elnöknek." - kezdte a posztját Orbán Viktor.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Donald Trump amerikai elnökkel a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén tartott „Béketanács” ülésén, 2026. január 22-én
Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Donald Trump amerikai elnökkel a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén tartott „Béketanács” ülésén, 2026. január 22-én
Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

„Kedves Volodimir!

Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad.

Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk.

A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár.

Viktor" - zárta a posztját a miniszterelnök. 

Korábban megírtuk, hogy Volodimir Zelenszkij példátlan, felháborító támadást intézett Magyarország ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!