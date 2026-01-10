Nem fogja elhinni, hogy melyik világhírű hollywoodi színész mondott köszönetet Orbán Viktornak

Hírlevél
34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Rob Schneider világhírű színész: „szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, amiért példát mutat, és megvédi a nyugati civilizációt!"
Rob SchneiderFideszOrbán ViktorFidesz KongresszusMagyarország

Rob Schneider világhírű hollywoodi színész a Fidesz kongresszusán levetített videóüzenetében emlékeztetett arra, amikor Mihail Gorbacsovot megkérdezték, hogy mi lepte meg leginkább a vasfüggöny lehullása óta, az egykori Szovjetunió vezetője ezt válaszolta: Európa szovjetizálódása. 

Budapest, 2026. január 10. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Rob Schneider amerikai színész videóüzenete a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Rob Schneider világhírű hollywoodi színész mondott köszönetet Orbán Viktor miniszterelnöknek a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón levetített videóüzenetében
(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Rob Schneider a videóüzenetében hangsúlyozta, hogy azóta egyetlen ország állt ki határozottan a „woke” jóemberkedésnek álcázott kommunista hatalomátvétele ellen, és ez az ország Magyarország. 

„Az önök miniszterelnöke szerencsére úgy döntött, hogy hazája polgárait és kultúráját helyezi előtérbe, és nem hódol be az eliteknek és az új világkormánynak. Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, amiért példát mutat, és megvédi a nyugati civilizációt, amely folyamatos támadás alatt áll!”

– mondta el többek között Rob Schneider. 

A teljes videó alább megtekinthető: 

Mutatjuk, hogyan fogadták Orbán Viktort a Fidesz-kongresszuson

 

 

