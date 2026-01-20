Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Látta?

Elindultak az amerikai vadászgépek Grönlandra – most foglalják el?

energia

Ilyen brutális következményekkel járna, ha a Tisza terveinek megfelelően leállna az orosz energia importja

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális következményekkel járna, például a rezsiár megtriplázódását eredményezné, ha leállna az orosz energiaimport – jelentette ki új Facebook-videóában Menczer Tamás. A politikus arra reagált, hogy Kapitány István, a Tisza új gazdasági szakértője arról beszélt a minap, hogy jövő év végéig teljesen megszüntetnék az orosz gáz és kőolaj behozatalát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
energiaTisza PártoroszMenczer Tamás

Ha a Tisza terve sikerül, te fizeted a számlát! 

Ha nincs orosz olaj, ezer forintot fizetsz egy liter üzemanyagért.”

Ha nincs orosz gáz, háromszoros árat fizetsz a rezsiért! (…) A Fidesz a biztos választás – jelentette ki Menczer Tamás új Facebook-bejegyzésében. A Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: az orosz energia nem pótolható, hiszen Magyarország tengeri kijárattal nem rendelkezik, így hazánk csak vezetéken tud energiát vásárolni.

Menczer Tamás hangsúlyozta: ha a Tisza terveinek megfelelően megszűnne az orosz energiaimport, az égbe szöknea a rezsi ára.
Menczer Tamás hangsúlyozta: ha a Tisza terveinek megfelelően megszűnne az orosz energiaimport, az égbe szöknea a rezsi ára – Fotó: Facebook

Nélkülözhetetlen az orosz energia”

Menczer Tamás arra reagált, hogy Kapitány István, a Tisza párt új vezető gazdasági szakpolitikusa azt hangoztatta, Magyarországnak teljesen le kell válnia az orosz energiáról. A Shell egykori globális alelnöke az ATV hétfői műsorában úgy fogalmazott, hogy az orosz földgáz és kőolaj kiváltására „meg kell találni ennek a praktikus megoldást és nyilvánvalóan Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be” energiahordozókat. Rónai Egon műsorvezető kérdésére 

Kapitány úgy vélte, ha rajtuk múlna, 2027-ig teljesen beszüntetnék az orosz energiaimportot.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!