Államtitkár: A magyar orvosok keresnek legjobban az OECD-országok között

A nemzetgazdasági átlaghoz mérten Magyarországon a legmagasabbak az orvosi keresetek az OECD-országok között – közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.
Az államtitkár hangsúlyozta: az OECD-országok közül Magyarországon volt a legnagyobb mértékű emelkedés az orvosi bérekben 2013-tól, "„ami azért sem meglepő, mert a baloldali kormányokat olyannyira nem érdekelte az orvosok anyagi megbecsülése, hogy nemcsak egyszerűen alacsonyan tartották a bérüket, de el is vettek tőlük egyhavi bért”.
Történelmi léptékű orvosi béremelésnek itthon
Magyarországon az elmúlt években végrehajtott orvosi béremelésnek köszönhetően
míg 2010-ben a 40 órában foglalkoztatott orvosok bruttó átlagkeresete 338 000 forint volt, addig ez az összeg ma megközelíti a 2 200 000 forintot
– emelte ki az államtitkár.
Az adatok pontosan tükrözik a magyar kormány célját: magas fizetés és nagy társadalmi megbecsültség az orvosoknak”
– tette hozzá.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!