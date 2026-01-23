Államtitkár: A magyar orvosok keresnek legjobban az OECD-országok között

Az államtitkár hangsúlyozta: az OECD-országok közül Magyarországon volt a legnagyobb mértékű emelkedés az orvosi bérekben 2013-tól, "„ami azért sem meglepő, mert a baloldali kormányokat olyannyira nem érdekelte az orvosok anyagi megbecsülése, hogy nemcsak egyszerűen alacsonyan tartották a bérüket, de el is vettek tőlük egyhavi bért”.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az orvosok béréről beszélt (Forrás: Facebook/Takács Péter)

Történelmi léptékű orvosi béremelésnek itthon

Magyarországon az elmúlt években végrehajtott orvosi béremelésnek köszönhetően

míg 2010-ben a 40 órában foglalkoztatott orvosok bruttó átlagkeresete 338 000 forint volt, addig ez az összeg ma megközelíti a 2 200 000 forintot

– emelte ki az államtitkár.

Az adatok pontosan tükrözik a magyar kormány célját: magas fizetés és nagy társadalmi megbecsültség az orvosoknak”

– tette hozzá.