Államtitkár: A magyar orvosok keresnek legjobban az OECD-országok között

25 perce
Olvasási idő: 2 perc
A nemzetgazdasági átlaghoz mérten Magyarországon a legmagasabbak az orvosi keresetek az OECD-országok között – közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.
orvostakács péterállamtitkárbelügyminisztériumbéremelés

Az államtitkár hangsúlyozta: az OECD-országok közül Magyarországon volt a legnagyobb mértékű emelkedés az orvosi bérekben 2013-tól, "„ami azért sem meglepő, mert a baloldali kormányokat olyannyira nem érdekelte az orvosok anyagi megbecsülése, hogy nemcsak egyszerűen alacsonyan tartották a bérüket, de el is vettek tőlük egyhavi bért”.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az orvosok béréről beszélt (Forrás: Facebook/Takács Péter)
Történelmi léptékű orvosi béremelésnek itthon

Magyarországon az elmúlt években végrehajtott orvosi béremelésnek köszönhetően

 míg 2010-ben a 40 órában foglalkoztatott orvosok bruttó átlagkeresete 338 000 forint volt, addig ez az összeg ma megközelíti a 2 200 000 forintot 

– emelte ki az államtitkár.

Az adatok pontosan tükrözik a magyar kormány célját: magas fizetés és nagy társadalmi megbecsültség az orvosoknak”

– tette hozzá.

 

