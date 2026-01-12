Még nem késő jelentkezni a tehetséggondozó pályázatokra

Hírlevél
35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Varga-Bajusz Veronika bejelentette, hogy módosulnak a tehetséggondozó díjakhoz kapcsolódó pályázatok beadási határidői.
határidőtehetséggondozásivarga - bajusz veronikapályázat

Varga-Bajusz Veronika közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a pályázatok kitolt határidőire. A módosítás célja, hogy minél több érintett pályázó alaposan előkészített, szakmailag megalapozott kérelmet tudjon beadni. 

Varga Bajusz Veronika a tehetséggondozó pályázatok meghosszabbított határidejéről írt. Forrás: MTI/Kovács Attila
Varga Bajusz Veronika a tehetséggondozó pályázatok meghosszabbított határidejéről írt. Forrás: MTI/Kovács Attila

Az államtitkár ismertette az érintett pályázatokat

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért”, a „Tehetségbarát Önkormányzat” és a „Tehetségbarát Vállalat” díjakhoz kapcsolódó pályázatokat érinti a változás. A pályázatok a tehetséggondozás területén kiemelkedő munkát végző szakemberek, önkormányzatok és vállalatok erkölcsi és anyagi elismerését szolgálják. Varga-Bajusz Veronika azt is jelezte, 

érdemes élni a meghosszabbított határidővel, hogy a támogatási kérelmek szakmailag megalapozott módon kerüljenek benyújtásra és elbírálásra.

 

