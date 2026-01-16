Panyi Miklós: Magyar Péter hazudik, a rezsicsökkentés nem „humbug”

Panyi Miklós a közösségi oldalán reagált Magyar Péternek a rezsicsökkentés létét tagadó, hamis állításaira.
Panyi Miklós szerint Magyar Péter a rezsicsökkentés eltörlését tervezi
Az államtitkár a bejegyzésében úgy fogalmazott:
Magyar Péter hazudik. A szelfikirály Tisza-vezér időnként elmondja, hogy szerinte a rezsicsökkentés csak „humbug”, nem valódi segítség a magyar családoknak. Nyilvánvalóan azért mondja, mert brüsszeli ukázra eltörölné a minden magyar családnak segítséget nyújtó intézkedést.”
Az államtitkár ezután arra hívja fel a figyelmet, hogy a tények egyértelműen cáfolják Magyar Péter hazug állításait a magyar energiaárakról, hiszen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nemzetközi felmérésére, valamint az Eurostat hivatalos adatai alapján decemberben is Magyarországon volt a legolcsóbb a lakossági fogyasztók számára a rezsi az egész Európai Unióban.
A közzétett számok szerint a lakossági villamos energia ára Budapesten 9,51 eurócent/kWh, amivel a magyar főváros az európai fővárosok közül a legolcsóbbnak számít. A földgáz esetében a különbség még látványosabb: Budapesten 2,61 eurócent/kWh volt az ár, ami szintén messze a legalacsonyabb az uniós fővárosok között.
Az adatok világosan megmutatják, hogy a rezsicsökkentés nem egy üres politikai szöveg, hanem kézzelfogható, mérhető segítség a magyar családok számára.
Orbán Viktor: Nem akadt el az ország gázellátása
Magyarország energiaellátásáról Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című reggeli műsorában.
Bőségesen van gáztartalék, az éves fogyasztás messze negyven százaléka feletti tartalékkal kezdtük meg a telet”
- mondta el a miniszterelnök.
Orbán Viktor kifejtette: nem is kell a tartalékot felhasználnunk, vagy ha igen, csak kis százalékban, mert folyamatosan érkeznek a szállítmányok.
Nem akadt el az ország gázellátása. Ez kulcskérdés, mert ha nem jönne gáz és tartalék sem lenne, akkor bajban lennénk. De nem vagyunk és messze nagyobb a gáztartalékunk, mint a nyugati országokban ez megszokott
– tette hozzá a kormányfő.