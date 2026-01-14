Hírlevél
Pásztor Bálint: Az életünket nem bízhatjuk kalandorokra, hamis prófétákra, önjelölt messiásokra

41 perce
Ezért arra van szükség, hogy a kipróbált erők továbbra is a kormányrúd mögött maradhassanak – mutatott rá Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Fidesz szombati kongresszusán.
Pásztor Bálint emlékeztetett rá, hogy hogy a Fidesz és a VMSZ egymás stratégiai partnerei, hosszú évek óta, összeköti őket a józan ész, a normalitás, a magyar érdekek képviselete, védelme a határ mindkét oldalán.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Vajdasági Magyar Közösségek II. Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiájának közvitáján a szabadkai városháza dísztermében 2025. december 8-án.MTI/Molnár Edvárd
Pásztor Bálint: Az életünket nem bízhatjuk kalandorokra, hamis prófétákra, önjelölt messiásokra. Fotó: MTI/Molnár Edvárd 

Kitért rá, a kárpátaljai nemzettestvéreken kívül a vajdasági magyarok is tudják milyen a háború, így az Orbán Viktor által képviselt békepártiságnak nincs és nem is lehet alternatívája.

De szólt arról is, hogy az elmúlt időszakban sikerült elérni a szerb-magyar történelmi megbékélést, és bár a saját küzdelmeiket otthon kell megvívniuk, de ez sokkal egyszerűbb Magyarország kormányának támogatásával.

 

 

