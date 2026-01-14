Pásztor Bálint: Az életünket nem bízhatjuk kalandorokra, hamis prófétákra, önjelölt messiásokra

Ezért arra van szükség, hogy a kipróbált erők továbbra is a kormányrúd mögött maradhassanak – mutatott rá Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Fidesz szombati kongresszusán.
Pásztor Bálint emlékeztetett rá, hogy hogy a Fidesz és a VMSZ egymás stratégiai partnerei, hosszú évek óta, összeköti őket a józan ész, a normalitás, a magyar érdekek képviselete, védelme a határ mindkét oldalán.
Kitért rá, a kárpátaljai nemzettestvéreken kívül a vajdasági magyarok is tudják milyen a háború, így az Orbán Viktor által képviselt békepártiságnak nincs és nem is lehet alternatívája.
De szólt arról is, hogy az elmúlt időszakban sikerült elérni a szerb-magyar történelmi megbékélést, és bár a saját küzdelmeiket otthon kell megvívniuk, de ez sokkal egyszerűbb Magyarország kormányának támogatásával.
