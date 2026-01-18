Pataky Attila: Káoszt lehet teremteni, de az életet nem lehet legyőzni soha!

Az év első háborúellenes gyűlését tartották a Digitális Polgári Körök (DPK) Miskolcon. Pataky Attila az Edda egyik legnagyobb slágerével indította be a rendezvényt. Mutatjuk a videót!

A DPK miskolci állomásán Pataky Attila rockzenész köszöntötte a közönséget. Pataky Attila a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd Az Edda frontembere úgy fogalmazott, hogy áldást, káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha, soha, soha! A zenész rövid köszöntője után az Edda Kör című slágerével indította el a gyűlés műsorát.

