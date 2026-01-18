Pataky Attila: Káoszt lehet teremteni, de az életet nem lehet legyőzni soha!

Hírlevél
Az év első háborúellenes gyűlését tartották a Digitális Polgári Körök (DPK) Miskolcon. Pataky Attila az Edda egyik legnagyobb slágerével indította be a rendezvényt. Mutatjuk a videót!
A DPK miskolci állomásán Pataky Attila rockzenész köszöntötte a közönséget.

Miskolc, 2026. január 17. Pataky Attila énekes, dalszövegíró a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Pataky Attila a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az Edda frontembere úgy fogalmazott, hogy

áldást, káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha, soha, soha!

A zenész rövid köszöntője után az Edda Kör című slágerével indította el a gyűlés műsorát.

Orbán Viktor öt legfontosabb üzenete a miskolci Háborúellenes gyűlésről

 

