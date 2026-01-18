Pataky Attila: Káoszt lehet teremteni, de az életet nem lehet legyőzni soha!

Az év első háborúellenes gyűlését tartották a Digitális Polgári Körök (DPK) Miskolcon. Pataky Attila az Edda egyik legnagyobb slágerével indította be a rendezvényt. Mutatjuk a videót!
A DPK miskolci állomásán Pataky Attila rockzenész köszöntötte a közönséget.
Az Edda frontembere úgy fogalmazott, hogy
áldást, káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha, soha, soha!
A zenész rövid köszöntője után az Edda Kör című slágerével indította el a gyűlés műsorát.
