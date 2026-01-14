A Patrióták újabb bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Von der Leyen ellen

Hírlevél
34 perce
Bizalmatlansági indítványt nyújt be Patrióta-frakció Ursula von der Leyen ellen az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt – jelentette be Brüsszelben Dömötör Csaba. A Fidesz EP-képviselője szerint a megállapodás súlyosan veszélyeztetné az európai – köztük a magyar – gazdákat.
Az Európai Parlament (EP) Patrióta-frakciója, az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt, bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben szerdán.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Patrióták Európáért pártcsalád csúcstalálkozóján Madridban 2025. február 8-án. (Fotó:MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán) Fotó: Fischer Zoltán
A Patrióták a bizalmatlansági indítványát már a jövő heti plenáris ülésen napirendre tűzhetik Fotó: Fischer Zoltán

Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba hangsúlyozta: 

Áll a bál a Mercosur-megállapodás miatt, mivel az megnyitná az uniós piacokat a dél-amerikai óriásgazdaságok előtt. 

Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná – hívta fel a figyelmet. 

 

A Patrióták ellenzik a megállapodást

A Patrióta EP-frakció többek között ezért nyújt be ellene bizalmatlansági indítványt – tájékoztatott. Elmondta, a bizalmatlansági indítványt már a jövő heti plenáris ülésen napirendre tűzhetik. 

A megállapodást több okból is ellenezzük 

– fogalmazott Dömötör Csaba, majd részleteket közölve elmondta: a piacnyitás azt eredményezi, hogy az európai gazdáknak a dél-amerikai óriáscégekkel kell majd felvenniük a versenyt. A Mercosur-országok esetében a világ legnagyobb agrárexportőreiről van szó, 22 milliárd eurónyi Dél-Amerikából származó import áll szemben 3-4 milliárd eurónyi uniós kivitellel. 

Ez az olló a megállapodással csak tovább nyílhat 

– jegyezte meg. Magyar szempontból az EP-képviselő kiemelte: a baromfi, a méz és az etanol ágazatok a leginkább kitettek a megállapodás káros következményeinek. Súlyosbító körülménynek nevezte, hogy a dél-amerikai termelőkre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú környezetvédelmi szabályok, melyek az európai termelőkre és gazdákra vonatkoznak. Az EU-n kívüli termelők ráadásul – mint kiemelte – számos olyan vegyi anyagot használnak, számos olyan eljárást alkalmaznak, amelyek az EU-ban tiltottak egészségkárosító jellegük miatt. 

 

