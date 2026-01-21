A Patrióták Európáért az X közösségi oldalon közzétett közleményében jelentette be, hogy bíróság elé viszi az EU–Mercosur-megállapodás ügyét.
A Patrióták Európáért a jog eszközeivel kívánja megakadályozni az európai gazdák számára káros Mercosur megállapodás életbe lépését
A képviselőcsoport szerint az egyezmény olyan gazdasági és társadalmi következményekkel járhat, amelyek hosszú távon súlyosan károsítják az európai mezőgazdaságot és a munkavállalók helyzetét.
A Patrióták Európáért bíróság elé viszi az EU–Mercosur-megállapodást”
- fogalmaztak a közleményükben, hozzátéve:
Míg a hagyományos pártok behódolnak a globalista lobbiknak, mi az európai gazdákat és munkavállalókat védjük.”
A patrióta frakció álláspontja szerint a Mercosur-megállapodás mögött olyan érdekcsoportok állnak, amelyek a szabadkereskedelemre hivatkozva figyelmen kívül hagyják az európai termelők kiszolgáltatott helyzetét. A közlemény hangsúlyozza, hogy a Patrióták Európáért fellépése már most kézzelfogható politikai hatással járt.
Szavazataink megváltoztatták a helyzetet”
- írták, utalva arra, hogy az Európai Parlamentben leadott voksaikkal sikerült lelassítani, illetve vitatottá tenni az egyezmény elfogadásának folyamatát.
A képviselőcsoport szerint a végső döntést a vitatott kereskedelmi megállapodásról nem politikai alkuknak, hanem egy független jogi eljárásnak kell meghoznia.
Az igazságszolgáltatás fog dönteni”
- zárul a közlemény, egyértelművé téve, hogy a Patrióták Európáért a jog eszközeivel kívánja megakadályozni az általuk károsnak tartott megállapodás életbe lépését.