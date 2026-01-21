A Patrióták Európáért az X közösségi oldalon közzétett közleményében jelentette be, hogy bíróság elé viszi az EU–Mercosur-megállapodás ügyét.

A Patrióták európai parlamenti képviselőcsoportja bejelentette, hogy jogi útra tereli az EU–Mercosur-megállapodás ügyét. A Patrióták Európáért frakció szerint a megállapodás súlyosan veszélyezteti az európai gazdák és munkavállalók érdekeit, ezért az igazságszolgáltatás döntését kérik. Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

A Patrióták Európáért a jog eszközeivel kívánja megakadályozni az európai gazdák számára káros Mercosur megállapodás életbe lépését

A képviselőcsoport szerint az egyezmény olyan gazdasági és társadalmi következményekkel járhat, amelyek hosszú távon súlyosan károsítják az európai mezőgazdaságot és a munkavállalók helyzetét.

A Patrióták Európáért bíróság elé viszi az EU–Mercosur-megállapodást”

- fogalmaztak a közleményükben, hozzátéve:

Míg a hagyományos pártok behódolnak a globalista lobbiknak, mi az európai gazdákat és munkavállalókat védjük.”

A patrióta frakció álláspontja szerint a Mercosur-megállapodás mögött olyan érdekcsoportok állnak, amelyek a szabadkereskedelemre hivatkozva figyelmen kívül hagyják az európai termelők kiszolgáltatott helyzetét. A közlemény hangsúlyozza, hogy a Patrióták Európáért fellépése már most kézzelfogható politikai hatással járt.

Szavazataink megváltoztatták a helyzetet”

- írták, utalva arra, hogy az Európai Parlamentben leadott voksaikkal sikerült lelassítani, illetve vitatottá tenni az egyezmény elfogadásának folyamatát.

A képviselőcsoport szerint a végső döntést a vitatott kereskedelmi megállapodásról nem politikai alkuknak, hanem egy független jogi eljárásnak kell meghoznia.

Az igazságszolgáltatás fog dönteni”

- zárul a közlemény, egyértelművé téve, hogy a Patrióták Európáért a jog eszközeivel kívánja megakadályozni az általuk károsnak tartott megállapodás életbe lépését.