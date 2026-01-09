Soha nem kerestek ilyen jól a tanárok, egyre nagyobb az érdeklődés a pedagóguspálya iránt

A pedagógusbér-emelés célja, hogy a tanári pálya valódi alternatívát jelentsen a fiatal diplomások számára, és a pályán lévő tanárok a munkájukra tudjanak koncentrálni – mondta Horváth Péter a Magyar Nemzetnek.

Fotó: Gazdag Mihály

A Nemzeti Pedagóguskar elnöke szerint elhivatott, szakmailag felkészült pedagógusokra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlen a versenyképes jövedelem. Kiemelte: a pedagógusbér-emelés alapja a diplomás átlagbérhez kötődik, a mintegy 80 százalékos arány pedig történelmi csúcsnak számít.

Megnövekedett igény a pedagóguspálya iránt

Horváth Péter arról is beszélt, hogy az elmúlt évek béremelései miatt érezhetően megnövekedett az érdeklődés a pedagógusi pálya iránt, illetve lényegesen csökkent, majdhogynem megállt a pályaelhagyók száma.

Az NPK elnöke szerint az ingyenes tankönyvellátás rengeteg család számára jelent komoly segítséget, mivel a tankönyvek és kiegészítő tananyagok piaci alapú beszerzése sokaknak jelentene terhet. Úgy fogalmazott:

nem a tankönyvek sokfélesége a kulcskérdés, hanem azok színvonala, a jelenlegi rendszer pedig alkalmas a feladat ellátására.

A Pedagógusok Szakszervezete szintén üdvözölte a béremelést. Totyik Tamás szerint a hosszú bérharc eredményre vezetett. Hangsúlyozta: nemcsak az alapilletmény, hanem a pótlékok is emelkednek, amelyek a gyakornoki bérhez kötődnek. Ennek tízszázalékos növelésével 705 ezer forintra emelkedett az összeg. Véleménye szerint az elmúlt évek béremelései érezhetően növelték az érdeklődést a pedagóguspálya iránt, csökkentették a pályaelhagyást, és és 2031-ig garantálja a pedagógusbérek versenyképességét.