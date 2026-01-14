Elismerés a tanároknak: több mint háromezren kapnak idén ösztöndíjat

Emelt keret a pedagógusoknak

Varga-Bajusz Veronika felidézte, hogy tavaly újdonságként a szakképzésben oktatók is jogosulttá váltak a pályázásra, idén pedig már az idegennyelv-szakos tanárok előtt is megnyílt a lehetőség. A programban nemcsak anyaországi, hanem kárpát-medencei pedagógusok is részt vehetnek, ebben a körben 359 tanár kapott ösztöndíjat. A program jelentőségét Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is hangsúlyozta, aki szerint az ösztöndíj egyszerre jelent elismerést és ösztönzést.