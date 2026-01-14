Hírlevél
pedagógus

Elismerés a tanároknak: több mint háromezren kapnak idén ösztöndíjat

Idén több mint háromezren részesülnek a Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjban, amely havi 75 ezer forintos támogatást jelent tíz hónapon keresztül. A program célja a kiemelkedő tehetséggondozói munka elismerése és további ösztönzése a pedagógusok számára.
pedagóguselismerésKöbüki tehetséggondozótámogatásVarga-Bajusz Veronika

Több mint háromezer pedagógus nyerte el idén a Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjat – jelentette be Varga-Bajusz Veronika Budapesten. Az ösztöndíjasok tíz hónapon át havi 75 ezer forintos támogatásban részesülnek, amely az idei évben összesen 2,5 milliárd forintos keretből valósul meg. Az államtitkár közlése szerint az idei pályázatra 3597 pedagógus jelentkezett, közülük 3041-en kapták meg a támogatást. 

pedagógusok
Tavaly a pedagógusok szélesebb rétegei válhattak jogosulttá a Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíj elnyerésére (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A program célja, hogy elismerjük azokat a tanárokat és oktatókat, akik kiemelkedő tehetséggondozó munkát végeznek, vagy diákjaikat sikeresen készítik fel hazai és nemzetközi versenyekre”

– fogalmazott az államtitkár.

Még nem késő jelentkezni a tehetséggondozó pályázatokra

Emelt keret a pedagógusoknak

Varga-Bajusz Veronika felidézte, hogy tavaly újdonságként a szakképzésben oktatók is jogosulttá váltak a pályázásra, idén pedig már az idegennyelv-szakos tanárok előtt is megnyílt a lehetőség. A programban nemcsak anyaországi, hanem kárpát-medencei pedagógusok is részt vehetnek, ebben a körben 359 tanár kapott ösztöndíjat. A program jelentőségét Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is hangsúlyozta, aki szerint az ösztöndíj egyszerre jelent elismerést és ösztönzést. 

Mint mondta, a havi 75 ezer forintos támogatás „egyfajta plusz béremelésnek is tekinthető”, amely 12–13 százalékos többletet jelent a pedagógusok számára.

 

