Karácsony Budapest Pride-ot akart, vádemelés lett a vége

Vádemelés lett a vége annak, hogy Karácsony Gergely egy rendőrségi tiltás ellenére nyilvános gyűlést szervezett és vezetett Budapesten. Az Index azt írta, a vádirat lényege szerint Budapest főpolgármestere 2025. június 16-án az egyik legnépszerűbb közösségimédia-felületen videóüzenetben bejelentést tett közzé. Ebben elmondta, hogy

a fővárosi önkormányzat 2025. június 28-án Budapest területén, Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel rendezvényt szervez, amelyre a vádlott egyben meghívást is intézett a követőihez.

A rendezvény – a gyülekezési jogról szóló törvény alapján – gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott.

Pride Budapesten, nem csoda, hogy nem adtak rá engedélyt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság mint gyülekezési hatóság 2025. június 19-én

határozatában megtiltotta a gyűlés megtartását, egyrészt a módosított gyermekvédelmi törvénynek megfelelően, másrészt mert a rendezvény időpontjára és helyszínére korábban más személy bejelentett már egy más jellegű rendezvényt.

A vádlott, Karácsony Gergely a gyülekezési hatóság határozatáról annak meghozatala napján tudomást szerzett, ellene jogorvoslattal nem élt, a bírósági utat nem merítette ki, majd az így véglegessé váló tiltó határozat ellenére a gyűlést megszervezte. Ennek keretében

a gyűlésen való részvételre ismételten nyilvános felhívásokat tett közzé,

majd 2025. június 28-án az V. kerület Városháza Parkból induló és a XI. kerület Műegyetem rakparton befejezett gyűlést vezette is.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség – mint jogalkalmazó – a főpolgármestert egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában. A kerületi ügyészség

indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.

Amint arról az Origo is beszámolt, a főpolgármester decemberben tudatta, hogy vádemelési javaslattal zárult a Budapest Büszkeség menete ügyében indult nyomozás. Karácsony Gergely elismerte,

a gyülekezési jog megsértésével vádolják, ami szerinte teljesen abszurd, hiszen a fővárosi önkormányzatnak nincsen joga a gyülekezéshez.

Mint ismert, júliusban ellepte Budapest utcáit LMBTQ-propaganda, noha a törvény egyértelműen tiltotta a gyermekek szempontjából káros rendezvényeket.