Visszájára fordult a hergelés: a kommentelők nekimentek Magyar Péter jobbkezének – videó

Eredménytelenül hergelte a Tisza Párt követőit a párt alelnöke a Facebook-oldalán. Radnai Márk a rezsiárak alakulását firtatta egy, a választ előre sugalmazó kérdésben, azonban a kommentekben számára lesújtó válaszokat kapott.
magyar péterTisza PártrezsiFacebook

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke azt kérdezte a Facebookon, hogy mennyivel nőtt az elmúlt években a rezsi ára a követőinél, de a válaszok nem azt hozták, amire számíthatott. A hozzászólók arról írtak, hogy náluk alig változott valami – írja a Magyar Nemzet.

Radnai Márk eredménytelenül hergelt. Forrás: M. Dobos Marianne
Radnai Márk eredménytelenül hergelt (Forrás: M. Dobos Marianne)

Radnai Márk felsült

Bohár Dániel a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Radnai Márk kellemetlen helyzetbe hozta magát a kérdésével, mert a kommentek nem áremelkedésekről, hanem jellemzően változatlan rezsiköltségekről szóltak. A riporter úgy fogalmazott: „Magyar Péter jobbkeze, Radnai Márk nagyon alászaladt”.

Hergelni akart, de nem jött be”

– tette hozzá Bohár Dániel.

 

