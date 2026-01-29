Régi kommunista taktikát alkalmaz a kampányban a Tisza Párt

„Ordibálás, lökdösődés, alap nélküli vádaskodás – erről szól a Tisza kampánya” – fogalmazott Hollik István kormánypárti politikus, aki rövid Facebook-videóban értékelte a Tisza Párt kampányának egyre szélsőségesebb jelenségeit.

A Tisza Párt és Magyar Péter régi komcsi módszert alkalmaznak

Hollik szerint a Tisza Párt és Magyar Péter egy jól ismert, régi komcsi módszert alkalmaz:

azzal vádolják ellenfeleiket, amit valójában ők maguk tesznek.

Úgy fogalmazott, „régi komcsi taktika”, amikor valaki gyűlölködéssel vádolja a másik oldalt, miközben saját kampányát indulat, agresszió és megosztás hatja át.

A Tisza Párt vezetője megafonnal ordibál

A kormánypárti politikus példaként említette, hogy a Tisza Párt vezetője megafonnal ordibál templomból kijövő emberekkel, miközben a párt hadügyminiszter-jelöltje újságírókat lökdös, „viszkető tenyerekről” beszél, és fegyverrel jelenik meg lakossági fórumokon. Hollik szerint

ilyen jelenségekre a rendszerváltás óta nem volt példa választási kampányban.

Hollik István úgy látja, hogy a Tisza Pártnak mindössze egyetlen vállalt programpontja van: „minden fideszest vár a börtön”. Ezt politikai alapon történő fenyegetésként értékelte, amely szerinte szembemegy a jogállamiság alapelveivel.

Megfogalmazása szerint így válik a Tisza politikájának alapjává az indulat, a gyűlölet és a személyes bosszúvágy.

A politikus élesen bírálta Magyar Pétert is, akiről azt mondta: maga szolgál példaképként ebben a stílusban. Úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter politikai karrierje „bűnben fogant”, felidézve korábbi nyilatkozatokat, amelyek szerint lehallgatta saját feleségét, gyermekei édesanyját, és éveken át lelkileg terrorizálta.

Hollik szerint „annak az embernek pedig, akinek a saját családja sem szent, semmi sem lesz az”.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta: míg a Tisza Párt „vergődést kíván” politikai ellenfeleinek, addig a kormányoldal feladatának azt tartja, hogy elmondja az embereknek, milyen következményekkel járna egy Brüsszelből irányított bábkormány hatalomra kerülése, különösen a jelenlegi, veszélyes időszakban.

Hollik István végül kiemelte: a kormánypártok nemcsak saját szavazóikért dolgoznak, hanem azokért is, akik nem rájuk voksoltak. Mint mondta, „egy hazát adott nekünk a Jóisten”, és ebben a hazában minden magyarnak otthonra kell találnia. „Mi ezért dolgozunk” – zárta gondolatait.