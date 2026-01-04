Kocsis Máté: Ezek ugyanazok

Hírlevél
Gyurcsány Ferenc, Márki-Zay Péter, Magyar Péter - a név más, a program ugyanaz: megszorítások, plusz adók, és a magyar családok helyett Brüsszelt szolgálnák – írta közösségi oldalán Rétvári Bence.
A parlamenti államtitkár Facebook oldalán megosztott videóban Kocsis Máté,  Fidesz frakcióvezetője arról beszél, 

ugyanazok az emberek, akiket egyszer már 2010-ben alig tudtunk levakarni magunkról, ugyanazt a programot akarják ránk erőltetni. És most már az is megvan, hogy mire költenék az elvett pénzt. 

Kocsis Máté
Kocsis Máté
Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A frakcióvezető szerint 

ezt az üzenetet kell mindenkinek elvinnünk, minden más, amit az ellenfelünk terelésre használ, a figyelem elterelésére, azt pedig figyelmen kívül kell hagynunk.

 

