Kocsis Máté: Ezek ugyanazok

Gyurcsány Ferenc, Márki-Zay Péter, Magyar Péter - a név más, a program ugyanaz: megszorítások, plusz adók, és a magyar családok helyett Brüsszelt szolgálnák – írta közösségi oldalán Rétvári Bence.
A parlamenti államtitkár Facebook oldalán megosztott videóban Kocsis Máté, Fidesz frakcióvezetője arról beszél,
ugyanazok az emberek, akiket egyszer már 2010-ben alig tudtunk levakarni magunkról, ugyanazt a programot akarják ránk erőltetni. És most már az is megvan, hogy mire költenék az elvett pénzt.
A frakcióvezető szerint
ezt az üzenetet kell mindenkinek elvinnünk, minden más, amit az ellenfelünk terelésre használ, a figyelem elterelésére, azt pedig figyelmen kívül kell hagynunk.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!