Orbán Viktor rendhagyó ebédszünete

Közvetlen oldalát mutatta meg a miniszterelnök. Orbán Viktor a pléh csárdába látogatott ebédidőben. Jelzésértékű, ahogyan fogadták.
Mondhatni rendhagyó ebédszünetet tartott Orbán Viktor, az előzmény, hogy a választókerületi képviselővel egyeztetett. Ha már ott járt, betért a Pléh csárdába.
A kormányfő igen közvetlennek bizonyult, és akár dolgozóról, akár vendégről van szó, örömmel fogadták. A hely egyébként a feltűnően nagy ételadagokról ismert.
