Orbán Viktor rendhagyó ebédszünete

Mondhatni rendhagyó ebédszünetet tartott Orbán Viktor, az előzmény, hogy a választókerületi képviselővel egyeztetett. Ha már ott járt, betért a Pléh csárdába.

Sokat elmond a népszerűségről, ahogyan fogadták Orbán Viktort ebédszünetben

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő igen közvetlennek bizonyult, és akár dolgozóról, akár vendégről van szó, örömmel fogadták. A hely egyébként a feltűnően nagy ételadagokról ismert.