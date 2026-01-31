Hírlevél
Tovább gyűrűzik a magyar pólóbotrány: kiborította a bilit a válogatottból kirúgott sztárjátékos

orbán viktor

Orbán Viktor rendhagyó ebédszünete

22 perce
Közvetlen oldalát mutatta meg a miniszterelnök. Orbán Viktor a pléh csárdába látogatott ebédidőben. Jelzésértékű, ahogyan fogadták.
orbán viktorpléh csárdábafacebook

Mondhatni rendhagyó ebédszünetet tartott Orbán Viktor, az előzmény, hogy a választókerületi képviselővel egyeztetett. Ha már ott járt, betért a Pléh csárdába.

Orbán Viktor miniszterelnök
Sokat elmond a népszerűségről, ahogyan fogadták Orbán Viktort ebédszünetben
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő igen közvetlennek bizonyult, és akár dolgozóról, akár vendégről van szó, örömmel fogadták. A hely egyébként a feltűnően nagy ételadagokról ismert.

 

