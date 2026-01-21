Hírlevél
Rendkívüli

Rendkívüli: Orbán Viktor januári rezsistopot jelentett be

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

orbán viktor

Rendkívüli: Orbán Viktor januári rezsistopot jelentett be

25 perce
Olvasási idő: 2 perc
A szokatlanul hideg, télies időre való tekintettel a januári fűtésszámlánál jelentkező többletfogyasztás költségét a kormány átvállalja – jelentette be rendkívüli videós üzenetében Orbán Viktor miniszterelnök.
orbán viktorhidegbejelentésrezsicsökkentés

Orbán Viktor rövid videós üzenetében kifejtette: a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot. A szokatlanul kemény hidegben a kormány gondoskodott a szükséges tűzifa-ellátásról és a melegedőkről. Ugyanakkor a fagyos idő magasabb fűtésszámlát hozott, ami jelentős többletterheket ró a családokra.

Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezet be. 

Ez azt jelenti, hogy 

a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét a kormány átvállalja.

Vigyázzanak magukra!” – zárta rövid bejelentését a kormányfő.

 

