Rendkívüli: Orbán Viktor januári rezsistopot jelentett be

A szokatlanul hideg, télies időre való tekintettel a januári fűtésszámlánál jelentkező többletfogyasztás költségét a kormány átvállalja – jelentette be rendkívüli videós üzenetében Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor rövid videós üzenetében kifejtette: a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot. A szokatlanul kemény hidegben a kormány gondoskodott a szükséges tűzifa-ellátásról és a melegedőkről. Ugyanakkor a fagyos idő magasabb fűtésszámlát hozott, ami jelentős többletterheket ró a családokra.
Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezet be.
Ez azt jelenti, hogy
a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét a kormány átvállalja.
Vigyázzanak magukra!” – zárta rövid bejelentését a kormányfő.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!