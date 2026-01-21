Rendkívüli: Orbán Viktor januári rezsistopot jelentett be

Orbán Viktor rövid videós üzenetében kifejtette: a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot. A szokatlanul kemény hidegben a kormány gondoskodott a szükséges tűzifa-ellátásról és a melegedőkről. Ugyanakkor a fagyos idő magasabb fűtésszámlát hozott, ami jelentős többletterheket ró a családokra.

Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezet be.

Ez azt jelenti, hogy

a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét a kormány átvállalja.

Vigyázzanak magukra!” – zárta rövid bejelentését a kormányfő.