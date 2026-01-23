Rétvári Bence: A rezsicsökkentéssel nem fázol, a Tiszával ráfázol

Hírlevél
A téli hideg miatt megnövekedett fűtési költségek nem terhelik a magyar családokat januárban – erről beszélt Rétvári Bence. A kormány döntése a rezsicsökkentés fenntartását erősíti, miközben a Tisza Párt uniós képviselői a rendszer megszüntetését sürgetik.
európai parlamentrezsistopRétvári Bence

A rezsicsökkentés januárban is megvédi a magyar családokat a téli hideg miatt megugró fűtésszámláktól – erről beszélt Rétvári Bence a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A kormány döntése értelmében a rendkívüli hideg miatt megnövekedett gázfogyasztás költségeit átvállalják, így a januári számlák nem haladják meg a decemberi szintet.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
Rétvári Bence Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Rétvári szerint Európa számos országában a családoknak komoly dilemmát jelent, hogy spórolásból visszavegyék-e a fűtést a téli hónapokban. Magyarországon azonban a rezsicsökkentés miatt ilyen kényszerhelyzet nem áll fenn. Mint fogalmazott, a magyar kormány nem a piaci szereplők logikáját követi, és nem az energiamultik tanácsaira hallgat.

A tiszás energetikai szakértő nekiment a rezsistopnak is

 

A politikus felidézte: a Tisza Párt korábban humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, és az Európai Parlamentben a párt képviselői többször is amellett érveltek, hogy a rendszert meg kellene szüntetni, mert szerintük nem megfelelő piaci beavatkozás. Ezzel szemben a kormány álláspontja változatlan: a rezsicsökkentés a magyar családok védelmét szolgálja.

Rétvári hangsúlyozta, hogy a januári intézkedés célja az, hogy a hideg időjárás miatt se emelkedjenek meg radikálisan a fűtésszámlák. A kormány szerinte azért dolgozik, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, és kiszámítható környezetben tervezhessen a téli hónapokban is.

A kormánypárti politikus kijelentette: a Fidesz–KDNP a biztos választás, mert a magyar emberek számíthatnak rájuk a nehéz időszakokban is.
 

