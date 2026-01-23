Rétvári Bence: A rezsicsökkentéssel nem fázol, a Tiszával ráfázol

A rezsicsökkentés januárban is megvédi a magyar családokat a téli hideg miatt megugró fűtésszámláktól – erről beszélt Rétvári Bence a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A kormány döntése értelmében a rendkívüli hideg miatt megnövekedett gázfogyasztás költségeit átvállalják, így a januári számlák nem haladják meg a decemberi szintet.
Rétvári szerint Európa számos országában a családoknak komoly dilemmát jelent, hogy spórolásból visszavegyék-e a fűtést a téli hónapokban. Magyarországon azonban a rezsicsökkentés miatt ilyen kényszerhelyzet nem áll fenn. Mint fogalmazott, a magyar kormány nem a piaci szereplők logikáját követi, és nem az energiamultik tanácsaira hallgat.
A politikus felidézte: a Tisza Párt korábban humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, és az Európai Parlamentben a párt képviselői többször is amellett érveltek, hogy a rendszert meg kellene szüntetni, mert szerintük nem megfelelő piaci beavatkozás. Ezzel szemben a kormány álláspontja változatlan: a rezsicsökkentés a magyar családok védelmét szolgálja.
Rétvári hangsúlyozta, hogy a januári intézkedés célja az, hogy a hideg időjárás miatt se emelkedjenek meg radikálisan a fűtésszámlák. A kormány szerinte azért dolgozik, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, és kiszámítható környezetben tervezhessen a téli hónapokban is.
A kormánypárti politikus kijelentette: a Fidesz–KDNP a biztos választás, mert a magyar emberek számíthatnak rájuk a nehéz időszakokban is.