Rétvári Bence: A rezsicsökkentéssel nem fázol, a Tiszával ráfázol

A politikus felidézte: a Tisza Párt korábban humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, és az Európai Parlamentben a párt képviselői többször is amellett érveltek, hogy a rendszert meg kellene szüntetni, mert szerintük nem megfelelő piaci beavatkozás. Ezzel szemben a kormány álláspontja változatlan: a rezsicsökkentés a magyar családok védelmét szolgálja.

Rétvári hangsúlyozta, hogy a januári intézkedés célja az, hogy a hideg időjárás miatt se emelkedjenek meg radikálisan a fűtésszámlák. A kormány szerinte azért dolgozik, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, és kiszámítható környezetben tervezhessen a téli hónapokban is.

A kormánypárti politikus kijelentette: a Fidesz–KDNP a biztos választás, mert a magyar emberek számíthatnak rájuk a nehéz időszakokban is.

