Rétvári Bence: Érezd a különbséget!

Magyar péter azt mondta, kaviár és pezsgő is lesz a Fidesz kongresszuson - tolmácsolták a Tisza elnökének megállapítását Rétvári Bence államtitkárnak a január 10-iki Fidesz tisztújító kongresszus szünetében.

Rétvári Bence videójából kiderült volna, ha vannak luxusfogások

Fotó: Hatházi Tamás / MTI

A válasz nem késlekedett, egyébként a videót alaposan megfigyelve szintén kiderül, volt-e ott kaviár. Rétvári Bence bácskai rizseshúst evett csalamádéval és nem úgy tűnt, mintha a drágább étkeket kellett volna eltitkolnia. ennyire kell hinni Magyar Péternek - kommentálta.