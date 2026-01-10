Rétvári Bence: Érezd a különbséget!

Hírlevél
Jelentős különbségre hívta fel a figyelmet videójában Rétvári Bence államtitkár a Fidesz tisztújító kongresszusának szünetében. Az is kiderült, volt-e pezsgő és kaviár.
magyar péterfideszrétvári bence

Magyar péter azt mondta, kaviár és pezsgő is lesz a Fidesz kongresszuson - tolmácsolták a Tisza elnökének megállapítását Rétvári Bence államtitkárnak a január 10-iki Fidesz tisztújító kongresszus szünetében.

Rétvári Bence
Rétvári Bence videójából kiderült volna, ha vannak luxusfogások
Fotó: Hatházi Tamás / MTI

A válasz nem késlekedett, egyébként a videót alaposan megfigyelve szintén kiderül, volt-e ott kaviár. Rétvári Bence bácskai rizseshúst evett csalamádéval és nem úgy tűnt, mintha a drágább étkeket kellett volna eltitkolnia. ennyire kell hinni Magyar Péternek - kommentálta.

 

