Rétvári Bence: Érezd a különbséget!

Jelentős különbségre hívta fel a figyelmet videójában Rétvári Bence államtitkár a Fidesz tisztújító kongresszusának szünetében. Az is kiderült, volt-e pezsgő és kaviár.
Magyar péter azt mondta, kaviár és pezsgő is lesz a Fidesz kongresszuson - tolmácsolták a Tisza elnökének megállapítását Rétvári Bence államtitkárnak a január 10-iki Fidesz tisztújító kongresszus szünetében.
A válasz nem késlekedett, egyébként a videót alaposan megfigyelve szintén kiderül, volt-e ott kaviár. Rétvári Bence bácskai rizseshúst evett csalamádéval és nem úgy tűnt, mintha a drágább étkeket kellett volna eltitkolnia. ennyire kell hinni Magyar Péternek - kommentálta.
