Rendkívüli

Rétvári Bence

Rétvári Bence: A kórházak felkészültek a betegek fogadására

A kórházak felkészültek a betegek fogadására – közölte a BM parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán. Rétvári Bence fotókat is megosztott, amelyeken a miniszterhelyettes havat lapátol és időseknek segít a bevásárlásban.
Rétvári Bence azt írta: „megtisztított utak és járdák, feltöltött raktárkészletek garantálják a zavartalan betegellátást”.

A betegek biztonsága és folyamatos ellátása minden körülmények között biztosított” 

– hangsúlyozta az államtitkár.

Rétvári Bence, a BM parlamenti államtitkára segít egy idős hölgynek a boltban megvásárolt holmik hazajuttatásában (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)
Rétvári Bence egy másik Facebook-posztban fotókat osztott meg, melyeken az látható, hogy 

a miniszter havat lapátol, illetve segít egy idős hölgynek a bevásárolt holmik hazajuttatásában. 

„A hóban és fagyban az időseknek veszélyes kimenni az utcára, ezért mi segítünk a bevásárlásban. Ahol a hó jelent akadályt, ott is jövünk!” – kommentálta posztját a miniszterhelyettes.

 

