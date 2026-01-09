Rétvári Bence: A kórházak felkészültek a betegek fogadására

A kórházak felkészültek a betegek fogadására – közölte a BM parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán. Rétvári Bence fotókat is megosztott, amelyeken a miniszterhelyettes havat lapátol és időseknek segít a bevásárlásban.
Rétvári Bence azt írta: „megtisztított utak és járdák, feltöltött raktárkészletek garantálják a zavartalan betegellátást”.
A betegek biztonsága és folyamatos ellátása minden körülmények között biztosított”
– hangsúlyozta az államtitkár.
Rétvári Bence egy másik Facebook-posztban fotókat osztott meg, melyeken az látható, hogy
a miniszter havat lapátol, illetve segít egy idős hölgynek a bevásárolt holmik hazajuttatásában.
„A hóban és fagyban az időseknek veszélyes kimenni az utcára, ezért mi segítünk a bevásárlásban. Ahol a hó jelent akadályt, ott is jövünk!” – kommentálta posztját a miniszterhelyettes.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!