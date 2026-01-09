Rétvári Bence: A kórházak felkészültek a betegek fogadására

Rétvári Bence azt írta: „megtisztított utak és járdák, feltöltött raktárkészletek garantálják a zavartalan betegellátást”.

A betegek biztonsága és folyamatos ellátása minden körülmények között biztosított”

– hangsúlyozta az államtitkár.

Rétvári Bence, a BM parlamenti államtitkára segít egy idős hölgynek a megvásárolt holmik hazajuttatásában (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

Rétvári Bence egy másik Facebook-posztban fotókat osztott meg, melyeken az látható, hogy

a miniszter havat lapátol, illetve segít egy idős hölgynek a bevásárolt holmik hazajuttatásában.

„A hóban és fagyban az időseknek veszélyes kimenni az utcára, ezért mi segítünk a bevásárlásban. Ahol a hó jelent akadályt, ott is jövünk!” – kommentálta posztját a miniszterhelyettes.