Rétvári Bence: Nyugat-Európa intő példa, Magyarország nemet mond a bevándorlásra

Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videós üzenetében élesen bírálta azt a nyugat-európai migrációs gyakorlatot, amely szerinte láthatóan súlyos következményekkel járt az ott élők számára.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a féktelen, illegális migráció Nyugat-Európában már nem elméleti kérdés, hanem a mindennapi biztonságot fenyegető valóság. Rétvári Bence úgy véli, hogy Magyarország éppen azért maradt biztonságos, mert nemet mondott a brüsszeli migrációs politikára. Fotó: CSABA SEGESVARI / AFP

Rétvári Bence szerint csak Orbán Viktor képes megállítani a migrációt Magyarországon

Az államtitkár szerint a korlátlan és illegális bevándorlás eredménye az lett, hogy egykor biztonságos városokban az emberek az új év reggelén nem az autóikat, hanem azok kiégett roncsait találják az utcákon.

Az emberek nem mernek kimenni akkor, amikor zavargások vannak a környékükön, és akik ott zavarnak, azok nem az ő nyelvüket beszélik, de az ő adójukból élnek olyan jól, mint ahogy élnek”

- mondta Rétvári Bence hozzátéve, hogy ezek a képek és tapasztalatok világosan mutatják, hová vezet a kontroll nélküli migráció.

Az államtitkár szerint Magyarország tudatosan választott más utat.

Ezt az utat csak Orbán Viktor tudja megállítani, itt Magyarországon”

- tette hozzá a fideszes politikus arra utalva ezzel, hogy a magyar kormány következetesen elutasítja a kötelező betelepítést és a brüsszeli elvárásokat.

Rétvári Bence emlékeztetett arra is, hogy Magyarország az egyetlen uniós ország, amely nem nyújtott be végrehajtási tervet az új migrációs paktumhoz. Ezzel szemben a Tisza Párt Brüsszel álláspontját osztja, és bírálja Magyarországot azért, mert nem hajlandó végrehajtani a paktumot, illetve nem akar pénzt fordítani a migráció kezelésére.

Az államtitkár szerint ez elfogadhatatlan irány lenne Magyarország számára.

Tehát ebből nem eszünk”

- zárta a politikus a videós bejegyzését, azt hangsúlyozva ezzel, hogy a kormány továbbra is a „no migration” politikáját követi, mert ez az egyetlen garancia arra, hogy Magyarország megőrizze a biztonságát és társadalmi stabilitását.