Itt a nagy bejelentés: újjáéledt a baloldali Jurassic Park

„Mindig kívülről mondták meg, mit tegyünk”

Rétvári Bence szerint ez az a gondolkodásmód, amely a magyarokat másodrangúként kezeli, és elfogadhatónak tartja, hogy Brüsszelből – korábban Moszkvából – mondják meg, hogyan kell az országot vezetni. Ezek az emberek szakértőként adták elő magukat.

Az IMF, az Európai Bizottság megmondta, meg a Világbank megmondta. Mit vitatkozunk ezen?”

– fejtegette a politikus. Szerinte Bajnai Gordon és politikai köre most azért aktivizálódik újra, mert a Tisza Párt megjelenésében lehetőséget látnak arra, hogy visszahozzák a 2010 előtti politikát. Értékelése szerint ez nem megújulás, hanem kísérlet egy egyszer már elutasított korszak restaurálására.