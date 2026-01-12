Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

Ezt látnia kell!

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

rétvári bence

Itt a nagy bejelentés: újjáéledt a baloldali Jurassic Park

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2010 előtti politikai korszak szereplői ismét aktivizálják magukat, és új esélyt látnak a visszatérésre. Rétvári Bence szerint a Tisza körül feltűnő hangok pontosan azt a világot idézik vissza, amelyben Magyarországnak kívülről mondták meg, hogyan éljen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rétvári benceTisza Pártjurassic parkbrüsszelposztkommunista ellenzék

Rétvári Bence élesen bírálta azokat a politikai szereplőket, akik a posztkommunista korszakból térnek vissza a közéletbe, és most ismét erősnek érzik magukat. Úgy fogalmazott: 

Rétvári Bence
Rétvári Bence szerint Bajnai visszatérése a politikába nem véletlen (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Az egykori posztkommunista korszaknak a politikai dinoszauruszai újra föléledtek”

 Tisza körüli közegben olyan nézetek kapnak tapsot, amelyekről azt hittük, 2010-ben végleg magunk mögött hagytuk.

Amikor már Bajnait kell elővenni: egyre nagyobb a baj a Tisza Pártnál

„Mindig kívülről mondták meg, mit tegyünk”

Rétvári Bence szerint ez az a gondolkodásmód, amely a magyarokat másodrangúként kezeli, és elfogadhatónak tartja, hogy Brüsszelből – korábban Moszkvából – mondják meg, hogyan kell az országot vezetni. Ezek az emberek szakértőként adták elő magukat. 

Az IMF, az Európai Bizottság megmondta, meg a Világbank megmondta. Mit vitatkozunk ezen?”

– fejtegette a politikus. Szerinte Bajnai Gordon és politikai köre most azért aktivizálódik újra, mert a Tisza Párt megjelenésében lehetőséget látnak arra, hogy visszahozzák a 2010 előtti politikát. Értékelése szerint ez nem megújulás, hanem kísérlet egy egyszer már elutasított korszak restaurálására.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!