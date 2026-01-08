Rétvári Bence: Veszélyes illúziókra épül Ukrajna finanszírozása és a migrációs paktum

A parlamenti államtitkár szerint riasztó az a könnyedség, ahogyan százmilliárdokat fordítanak a háború folytatására, miközben a megtérülésre nincs valós garancia. Rétvári Bence felidézte:

Rétvári Bence szerint a háborúpártiak ész nélkül öntik a pénzt a háborúba, kölcsönt pedig sosem fizetik vissza az ukránok (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

800 milliárd dollárnál apró betűben megjegyzik, hogy ezt majd az oroszok háborús jóvátételéből fizetik vissza.”

Jóvátételre épített kölcsön – történelmi alap nélkül

Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a konstrukció alapja történelmileg is ingatag. Mint fogalmazott, ahhoz, hogy jóvátételt fizessenek, előbb le kell győzni Oroszországot, amire az elmúlt évszázadokban nem nagyon volt példa. A politikus szerint így a kölcsönnek nevezett támogatás valójában olyan pénzkihelyezés, amelynél már előre tudni lehet: nem fog megtérülni. Éppen ezért veszélyesnek tartja, hogy mindezt mégis hitelként tüntetik fel, miközben a visszafizetés feltételei inkább politikai reményeken, mint reális forgatókönyveken alapulnak.