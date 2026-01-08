Rétvári Bence: Veszélyes illúziókra épül Ukrajna finanszírozása és a migrációs paktum

A parlamenti államtitkár szerint riasztó az a könnyedség, ahogyan százmilliárdokat fordítanak a háború folytatására, miközben a megtérülésre nincs valós garancia. Rétvári Bence felidézte:
800 milliárd dollárnál apró betűben megjegyzik, hogy ezt majd az oroszok háborús jóvátételéből fizetik vissza.”
Jóvátételre épített kölcsön – történelmi alap nélkül
Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a konstrukció alapja történelmileg is ingatag. Mint fogalmazott, ahhoz, hogy jóvátételt fizessenek, előbb le kell győzni Oroszországot, amire az elmúlt évszázadokban nem nagyon volt példa. A politikus szerint így a kölcsönnek nevezett támogatás valójában olyan pénzkihelyezés, amelynél már előre tudni lehet: nem fog megtérülni. Éppen ezért veszélyesnek tartja, hogy mindezt mégis hitelként tüntetik fel, miközben a visszafizetés feltételei inkább politikai reményeken, mint reális forgatókönyveken alapulnak.
A biztonság mindenek felett
Rétvári a migrációs paktumot is élesen bírálta, hangsúlyozva:
Meg kell védenünk Európa biztonságát.”
Úgy fogalmazott, a paktum elfogadása azt jelentené, hogy Magyarországnak is el kellene fogadnia azt az erőszakot, amely Nyugat-Európa több országában már mindennapos. Példaként hozta fel a szilveszteri eseményeket, amikor Franciaországban közel 1200 autót gyújtottak fel, miközben Magyarországon a rendőrök egész évben fenntartják a rendet, zavargások nélkül. Szerinte ez nem véletlen:
Magyarországon zéró migráns van, és ezt az állapotot meg is kell őrizni.