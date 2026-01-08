Rétvári Bence: Veszélyes illúziókra épül Ukrajna finanszírozása és a migrációs paktum

Hírlevél
A háborúpárti döntések súlyos pénzügyi és politikai kockázatokat hordoznak Európa számára. Rétvári Bence az Igazság órája című műsorban beszélt arról, miért tartja teljesen irreálisnak a háború finanszírozásának jelenlegi logikáját.
A parlamenti államtitkár szerint riasztó az a könnyedség, ahogyan százmilliárdokat fordítanak a háború folytatására, miközben a megtérülésre nincs valós garancia. Rétvári Bence felidézte: 

Rétvári Bence
Rétvári Bence szerint a háborúpártiak ész nélkül öntik a pénzt a háborúba,  kölcsönt pedig sosem fizetik vissza az ukránok (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

800 milliárd dollárnál apró betűben megjegyzik, hogy ezt majd az oroszok háborús jóvátételéből fizetik vissza.”

Jóvátételre épített kölcsön – történelmi alap nélkül

Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a konstrukció alapja történelmileg is ingatag. Mint fogalmazott, ahhoz, hogy jóvátételt fizessenek, előbb le kell győzni Oroszországot, amire az elmúlt évszázadokban nem nagyon volt példa. A politikus szerint így a kölcsönnek nevezett támogatás valójában olyan pénzkihelyezés, amelynél már előre tudni lehet: nem fog megtérülni. Éppen ezért veszélyesnek tartja, hogy mindezt mégis hitelként tüntetik fel, miközben a visszafizetés feltételei inkább politikai reményeken, mint reális forgatókönyveken alapulnak.

A biztonság mindenek felett

Rétvári a migrációs paktumot is élesen bírálta, hangsúlyozva: 

Meg kell védenünk Európa biztonságát.” 

Úgy fogalmazott, a paktum elfogadása azt jelentené, hogy Magyarországnak is el kellene fogadnia azt az erőszakot, amely Nyugat-Európa több országában már mindennapos. Példaként hozta fel a szilveszteri eseményeket, amikor Franciaországban közel 1200 autót gyújtottak fel, miközben Magyarországon a rendőrök egész évben fenntartják a rendet, zavargások nélkül. Szerinte ez nem véletlen: 

Magyarországon zéró migráns van, és ezt az állapotot meg is kell őrizni.

