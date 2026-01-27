Komoly Fidesz-fölényt mér az elmúlt évek legpontosabb választási elemzője

Rétvári Bence a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a legújabb Facebook bejegyzésében arról írt, hogy a Fidesz 10 százalékpontos előnyben van a Tisza párttal szemben a Társadalomkutató Intézet szerint: „Négy évvel ezelőtt a Magyar Társadalomkutató volt a legpontosabb: most 10 százalék előnyt mért a Fidesz-KDNP-nek,”
A kormánypártok támogatottsága az aktív szavazó pártválasztók között 51 százalék, vagyis minden második választó a Fidesz–KDNP-re adná le voksát – derült ki a Magyar Társadalomkutató legfrissebb elemzéséből. A 2026. január 22–23. között végzett közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt 41 százalékos támogatottsággal a második helyen áll, lemaradása továbbra is tíz százalékpont a kormánypártok mögött.
Az elemzés szerint, bár a párt támogatottsága némileg változott, a mérsékelt növekedés nem a Fidesz–KDNP táborából, hanem elsősorban más kormányellenes pártok, a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt rovására történt.
A felmérés alapján a parlamenti küszöböt rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom lépné át, amely immár több hónapja stabilan 5 százalék feletti eredményt ér el.
A Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció továbbra is jelentősen elmarad a bejutási küszöbtől, miközben egyéb pártok támogatottsága gyakorlatilag nem mérhető.
Az elmúlt három hónap politikai folyamatai összességében a kormánypártok számára kedvezően alakultak. A külpolitikai aktivitás, valamint a jóléti programok – így különösen az anyák személyi jövedelemadó-mentessége, a családi adókedvezmény emelése és a 14. havi nyugdíj – érdemben hozzájárultak a közbeszéd tematizálásához és a kormánypárti szavazóbázis mobilizációjához.
A Magyar Társadalomkutató elemzése rámutat, a januári adatok alapján egy „most vasárnapi” választás hárompárti Országgyűlést eredményezne.