Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

Ezt látnia kell!

Rohantak a rendőrök: berepült egy drón a ferihegyi repülőtérre

Rétvári Bence

Komoly Fidesz-fölényt mér az elmúlt évek legpontosabb választási elemzője

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a kormánypártokat támogatja. A Magyar Társadalomkutató friss elemzése szerint.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rétvári BenceFideszkormánypárt

Rétvári Bence a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a legújabb Facebook bejegyzésében arról írt, hogy a Fidesz 10 százalékpontos előnyben van a Tisza párttal szemben a Társadalomkutató Intézet szerint: „Négy évvel ezelőtt a Magyar Társadalomkutató volt a legpontosabb: most 10 százalék előnyt mért a Fidesz-KDNP-nek,”

Rétvári Bence
Rétvári Bence
Fotó: Hatházi Tamás / MTI

A kormánypártok támogatottsága az aktív szavazó pártválasztók között 51 százalék, vagyis minden második választó a Fidesz–KDNP-re adná le voksát – derült ki a Magyar Társadalomkutató legfrissebb elemzéséből. A 2026. január 22–23. között végzett közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt 41 százalékos támogatottsággal a második helyen áll, lemaradása továbbra is tíz százalékpont a kormánypártok mögött.

Fidesz
Magabiztosan vezet a Fidesz, az aktív szavazók 51 százaléka a kormánypártokat támogatja
(Forrás: Magyar Társadalomkutató)

Az elemzés szerint, bár a párt támogatottsága némileg változott, a mérsékelt növekedés nem a Fidesz–KDNP táborából, hanem elsősorban más kormányellenes pártok, a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt rovására történt. 

A felmérés alapján a parlamenti küszöböt rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom lépné át, amely immár több hónapja stabilan 5 százalék feletti eredményt ér el. 

A Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció továbbra is jelentősen elmarad a bejutási küszöbtől, miközben egyéb pártok támogatottsága gyakorlatilag nem mérhető.

Rétvári Bence: A rezsicsökkentéssel nem fázol, a Tiszával ráfázol

 

Az elmúlt három hónap politikai folyamatai összességében a kormánypártok számára kedvezően alakultak. A külpolitikai aktivitás, valamint a jóléti programok – így különösen az anyák személyi jövedelemadó-mentessége, a családi adókedvezmény emelése és a 14. havi nyugdíj – érdemben hozzájárultak a közbeszéd tematizálásához és a kormánypárti szavazóbázis mobilizációjához.

 A Magyar Társadalomkutató elemzése rámutat, a januári adatok alapján egy „most vasárnapi” választás hárompárti Országgyűlést eredményezne.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!