gulyás gergely

A januári hideg leleplezte a baloldalt, megtámadták a rezsicsökkentést

4 perce
Olvasási idő: 5 perc
A januári rendkívüli hidegben ismét kiderült, hogy valódi védelmet a családok számára csak az Orbán-kormány képes biztosítani – írta Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint miközben a kormány megvédi a rezsicsökkentést és a rezsistopot, a baloldal és új szövetségesei továbbra is annak eltörlésén vagy kiüresítésén dolgoznak.
gulyás gergelykormánymagyar péter

Ma ismét világossá vált, hogy ha esik, ha fúj, ha fagy, érdemi védelmet a családok számára kizárólag az Orbán-kormány képes biztosítani – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely.

rezsicsökkentés ,baloldal, gulyás gergely
Fotó: MTVA/Faludi Imre

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott: miközben az országot rendkívüli hideg sújtja, a baloldal és új szövetségesei továbbra is a rezsicsökkentést támadják, sőt annak megszüntetését vagy kiüresítését készítik elő.

A miniszter felidézte: Magyar Péter most a kormány januári döntését, a rezsistopot támadja, miközben a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció az elmúlt években következetesen a rezsicsökkentés eltörlésén dolgozott. Magyar Péter korábban „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést, míg a Tisza egyik képviselőjelöltje, Bódis Krisztina azt állította: 

„van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog”.

A januári fagy azonban gyorsan rávilágított arra, hogy a baloldal által eltörölni kívánt rezsicsökkentés mégsem felesleges intézkedés. Olyannyira nem, hogy előbb a DK, majd hozzájuk csatlakozva a Tisza is a rezsicsökkentett gázár mértékének megemelését javasolta.

 

Önellentmondás jellemzi a baloldalt, nem lenne rezsicsökkentés

Gulyás Gergely szerint ez a javaslat legfeljebb a fogyasztók leggazdagabb húsz százalékának jelentene segítséget. A magyar családok négyötödének, ötből négy háztartásnak viszont a januári magasabb fogyasztás miatt úgy kellene többet fizetnie, hogy közben még így sem lépnék át a kedvezményes árkorlátot. Számukra a Tisza–DK elképzelése semmilyen valódi támogatást nem nyújtana.

A miniszter kiemelte: 

a baloldali javaslat egy fillérrel sem segítené azokat, akik valóban rászorulnak – a kisebb házban vagy lakásban élőket, illetve a nyugdíjasokat.

 Szerinte mindez jól mutatja az ellenzék politikáját: kapkodás, kétségbeesés és önellentmondás jellemzi őket.

Ha ők lennének kormányon, rezsicsökkentés sem lenne, nemhogy rezsistop

– fogalmazott Gulyás Gergely. Hozzátette: a nemzeti kormány ezzel szemben mindenkinek segítséget nyújt, és a 15 éve nem tapasztalt hideg ellenére senkinek sem kell több rezsit fizetnie.

 

